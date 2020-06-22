يبيع عقار “كورونا” بـ”500 جنيه”.. القبض على صيدلي مصري يروج علاجاً حضره من 48 مادة فعالة!

البداية كانت من مدينة تلا بمحافظة المنوفية حيث تتواجد صيدلية الدكتور حاتم جمعة، الذي يزعم اكتشافه علاجا للفيروس، وأصبح يتوافد عليه عدد كبير من المصابين، بعد قيامه بالعديد من الجولات لعلاج الحالات.

وأكد عدد كبير من أهالي مدينة تلا، أن جمعة اشتهر منذ بداية عمله كصيدلي بمدينة تلا، بقيامه بعمل العديد من التركيبات والوصفات الطبية التي يعالج بها العديد من الأمراض المناعية، وأن تلك الوصفات تلقى رواجا كبيرا بين أهالي المدينة، لذلك شهدت الصيدلية الخاصة به توافد العشرات من المصابين بالفيروس التاجي للحصول على المنتج الذي زعم أنه يعالج فيروس كورونا عن طريق رفع مناعة جسم المصاب.

وأكد جمعة، في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع”، أنه عمل على العقار لمدة قاربت عاما وثمانية أشهر حتى توصل إلى العلاج، لافتا إلى أن العقار يحتوى على 48 مادة فعالة من خلال مواد طبيعية 100% وليس بها أي مشكلات أو انعكاسات طبية، مؤكدا أنه يسعى حاليا إلى التواصل مع المسؤولين لتقنين العلاج.

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وأضاف جمعة أنه على أتم الاستعداد بأن يعالج 1000 حالة من الحالات المصابة والتي تعانى من إصابة كورونا بشكل كامل وتحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، علاوة على أنها في حاجة إلى العناية المركزة، مؤكدا أنه حال عدم التأكد من فاعلية العقار فإنه على أتم الاستعداد لأي عقاب سواء بالشطب من النقابة أو أي عقوبة.

وردا على ذلك، أطلق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنوفية، حملة في مركز تلا للوقوف على أمر الصيدلي المدعي بإعلان عقار لمواجهة فيروس كورونا.

ووجدت اللجنة بعض المواد العشبية والعسل داخل الصيدلية، وقامت بتحرير محضر غش تجاري ضده بالواقعة في قسم شرطة مركز تلا، وتنتظر إدارة التفتيش الصيدلي قرار النيابة العامة فيما يخص علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية إن الطبيب قام بحشد عدد كبير من المواطنين للاعتداء على المفتشين حال مجيئهم إلى صيدليته، موضحا أن ما فعله عبث كونه جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها في “كيس”، وقام ببيعها للمواطنين الكيس بـ”500 جنيه”، علاوة على ذلك يوجد العديد من الشكاوى في حقه.

من جانبة قال معتز حجازي، المتحدث الإعلامي باسم محافظة المنوفية، إن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وجه بسرعة ضبط الطبيب وأنه بعد تشكيل حملة والتوجه للمكان محل الشكوى تبين أن الطبيب يقوم بعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا، ومن ثم تجربتها على المواطنين، مؤكدا أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كونه عرض حياة المواطنين للخطر.