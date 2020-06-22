شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هذه الخلايا فى دمك يجعلك أكثر عرضة للوفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة الباحثين في جامعة لويس فيل الأمريكية أن هناك مؤشرا حيويا جديد على زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا وهذا المؤشر هو ارتفاع نوع من الخلايا المناعية في الدم، حيث وجد الفريق أن نوعًا معينًا من الخلايا المناعية، يسمى "العدلات الالتهابية منخفضة الكثافة"، أصبح مرتفعًا للغاية في بعض مرضى كورونا الذين أصبحوا لديهم مضاعفات حادة - مريضة بسبب فيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لموقع "eat" تشير المستويات المرتفعة للخلايا المناعية إلى وجود أزمة وارتفاع خطر الموت في غضون أيام قليلة.

قال الدكتور جون يان، أستاذ الجراحة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة لويس فيل والذي قاد فريق الباحثين "إن الدراسة، توضح تفاصيل تحول مستويات هذه الخلايا المناعية الأخرى من خلال عينات الدم المتكررة من المشاركين في الدراسة، والتي ترتبط بتحسن أو تدهور حالة المرضى.

وأوضح أنه إذا تمكن الأطباء من اكتشاف ارتفاع في هذه الخلايا ، فإنهم قد تكون قادرة على توفير العلاج لمنع الظروف المحتملة التي تهدد الحياة المرتبطة بها.

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وقال يان "بناء على هذه الدراسة، نعتقد أن مجموعة العدلات منخفضة الكثافة الالتهابية تساهم في اعتلال تجلط الدم المرتبط بـ COVID-19 ويمكن استخدامها كعلامة سريرية لرصد حالة المرض وتطوره".

وأضاف "تحديد المرضى الذين يتجهون نحو أزمة خلوية ثم تنفيذ العلاج المناسب والمبكر يمكن أن يحسن معدلات الوفيات لمرضى COVID-19 الذين يعانون من مضاعفات."

وكان الهدف من البحث هو فهم لماذا يواجه العديد من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة مشكلة في مكافحة الفيروس.

يعاني ما يقدر بنحو 20 % من مرضى COVID-19 من مضاعفات شديدة وقد يعاني بعض هؤلاء المرضى من التدفق السريع للخلايا المناعية إلى الرئتين لمكافحة العدوى ونتيجة لذلك ، قد يتسببون في حدوث اضطرابات في الالتهاب والتجلط ، مما يؤدي إلى الإصابة بانسداد الرئة، النوبة القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطة الوريدية العميقة ، والتي يمكن أن تكون قاتلة ".