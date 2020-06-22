طريقة تخسيس فريدة برجيم البسكويت والبرتقال لخسارة 5 كيلو في اسبوعين 

تتوفر العديد من طرق التخسيس وإنقاص الوزن وتعتمد الكثير منها على مكونات تساعد على نسف الدهون ونحت القوام في مدة قصيرة جداً. ومن أجل الحفاظ على الرشاقة بعد الانتهاء منها يجب اتباع نظام غذائي صحي يقضي بالتخلي عن المأكولات الدسمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن ابرز الحميات الموقتة الفعالة التي تساعد على التخسيس بسرعة حمية البسكويت والبرتقال الفريدة.

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فوائد رجيم البسكويت والبرتقال



يشير خبراء علم النفس الى مدى تأثير التخسيس وخسارة الوزن على الحالة النفسية كما على الثقة بالذات. ولهذا ينصحون بضرورة الحفاظ على الرشاقة باعتماد الطرق الصحية. ويعتبر رجيم البسكويت والبرتقال من تلك الطرق لأنه سهل ومتوازن ويساعد على علاج العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي اضافة الى مشاكل الجلد.

برنامج الرجيم



يمكن تطبيق هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم من دون الشعور بالحرمان لمدة اسبوعين.

الاثنين



الفطور. حبة برتقال، قطعتا بسكويت مصنوعتان من الحبوب الكاملة او قطعتان من الخبز الكامل، كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب من اللبن الزبادي او اللبن الرائب.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، 5 غ من سلطة خضراء او بالطماطم والخيار، قطعتا بسكويت مصنوعتان من الحبوب الكاملة.

الثلثاء

فطور يوم الاثنين.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب لبن زبادي أو لبن رائب من دون سكر، قطعتا بسكويت مصنوعتان من الحبوب الكاملة.

العشاء. 5 غ من اللحم المشوي الخالي من الدهون، حبة طماطم، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة.

الأربعاء

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فطور يوم الاثنين.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب من الزبادي غير المحلى، طبق سلطة خضار.

العشاء. 150 غ من اللحم المشوي، حبة برتقال، قطعة من البسكويت او الخبز الكامل، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الخميس



فطور الاثنين.

الغداء. 150 غ من الجبنة قليلة الدسم، حبة برتقال، قطعة من البسكويت الكامل.

العشاء. 150 غ من اللحم المشوي او المسلوق، حبتان من الطماطم، تفاحة واحدة، قطعة بسكويت من القمح الكامل.

الجمعة



فطور الاثنين

الغداء. 200 غ من السمك المشوي او المطهو على البخار، حبة طماطم، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة.

العشاء. 500 غ من الخضار المطهوة من دون مواد دسمة ومنها الجزر والبصل والملفوف والكوسى او حبتا بطاطا مسلوقتان، بيضة مسلوقة، حبة طماطم.

السبت والاحد

من اجل التخسيس الفعال يمكن تناول الطعام بحسب البرنامج المعتاد مع الامتناع عن تناول المأكولات المعلبة وتجنب اضافة الملح. وفي هذه الحالة يمكن خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في اسبوعين فقط. وبعد ذلك ينصح بتطبيق الحمية ليوم واحد اسبوعياً بحسب هذا البرنامج.

الفطور. كوبان من الماء مع القليل من عصير الليمون.

الغداء. بيضة مسلوقة، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة او قطعة من الخبز الكامل، حبة طماطم، تفاحة.

العشاء. بيضة مسلوقة واحدة، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة، حبة طماطم. وهكذا يمكن الحفاظ على الرشاقة لأطول مدة بعد التخسيس.

