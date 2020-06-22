شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الغثيان وقلة الشهية.. طبيب يوضح أعراض «كورونا» المتعلقة بالجهاز الهضمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الطبيب المختص في الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، المتعلقة بالجهاز الهضمي، حيث أن السائد هي الأعراض المتعلقة بالجهاز التنفسي كالسعال الحاد وضيق التنفس والرشح.

وأضاف الذيابي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أعراض الجهاز الهضمي التي قد يعاني منها المصاب بفيروس كورونا متعددة، أبرزها:(قلة الشهية- غثيان واسترجاع – إسهال).

وكشفت آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول العالم، تخطي الإصابات حاجز 9 ملايين مصاب، حيث في أسبوع ارتفعت الإصابات بمعدل مليون إصابة.

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