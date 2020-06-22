قتيلان و7 مصابين في إطلاق نار وعملية دهس بولاية نورث كارولينا الأمريكية المزيد

أعلنت الشرطة الأمريكية، الإثنين، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار في تشارلوت أكبر مدن ولاية نورث كارولينا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة المدينة في البداية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" في وقت مبكر يوم الإثنين، إن شخصًا واحدًا قتل في مكان الحادث، بينما أصيب عدد آخر بجروح جراء إطلاق نار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



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لكن نائب قائد شرطة المدينة، جوني جينينجز قال للصحفيين أنه تم التأكد من مقتل شخصين.



وأضاف جينينجز أيضا أن 5 أشخاص آخرين صدمتهم مركبات بعد إطلاق النار.



وأشار جينينجز إلى أن هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا الرصاص، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة احتجزت أي شخص.