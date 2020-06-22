خطوات لحدوث الحمل بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 10:43 صباحاً -

الحمل بسرعة، والرغبة في إنجاب الذرية الصالحة طبيعة وغريزة في النفس البشرية، وفي حالات عديدة ترغب النساء بحدوث الحمل في فترة مُعيّنة حتى تكون الولادة بموعد يناسبها من السنة، وللمساعدة على زيادة فرصة الحمل السريع هناك العديد من الخطوات والإجراءات التي يمكن إتباعها من قبل الزوجين؛ ترتبط بموعد الإباضة والوزن ونمط الحياة الصحي وكذلك ممارسة العلاقة الزوجية وكيفية المحافظة على خصوبة الرجل. معنا الدكتورة سعيدة عبد التواب أستاذة أمراض النساء والتوليد بالجامعة للتوضيح

الرياضة تساعد على سرعة الحمل

تخفيف الوزن وممارسة التمارين الرياضية: لها فوائد عديدة للصحّة العامة، بما في ذلك؛ زيادة الخصوبة، وقد ارتبط أسلوب الحياة المستقرّة مع ارتفاع مخاطر الإصابة بالعقم، إذ وجدت دراسة أن كل ساعة في الأسبوع من التمارين الرياضية، يرتبط بانخفاض خطر العقم بنسبة 5٪

أمّا بالنسبة للنساء البدينات، فكان للنشاط البدني المعتدل والمكثف إلى جانب فقدان الوزن تأثير إيجابي على الخصوبة، والاعتدال هو المفتاح، لذلك ارتبطت ممارسة التمرينات عالية الكثافة بانخفاض الخصوبة لدى بعض النساء؛ فالتمارين الرياضية المفرطة قد تغير توازن الطاقة في الجسم، وتؤثر سلباً على الجهاز التناسلي

طرق يمكن إتباعها لمساعدة الأنثى على الحمل مثل

استشارة الطبيب؛ فقد يصف بعض الأدوية أو المكملات، أو بعض الممارسات التي تزيد فرص حدوث حمل الاستعداد للحمل بتناول حمض الفوليك قبل محاولات التخصيب بشهر كامل،مما يقلل فرص حدوث تشوّهات في الحمل الإقلاع عن التدخين، وشرب الكحول والمخدرات، وتقليل كميات الكافيين المتناولة مراقبة وقت الإباضة ومحاولة الجماع في الفترة المناسبة بعد الإباضة؛ إذ تكون معدلات الإخصاب في ذلك الوقت مرتفعة

أهمية المكملات الغذائية للحمل السريع

الحصول على كميات كافية من المغذيات الضرورية والغنية بمضادات الأكسدة: مثل؛ الفولات والزنك فهي تساعد على تحسين الخصوبة في الرجال والنساء.

تعمل مضادات الأكسدة على تثبيط نشاط الجذور الحرة في الجسم الذي قد يُؤدي إلى تلف الحيوانات المنوية والبويضات؛ كما أن تناول 75 جراماً من الجوز الغني بمضادات الأكسدة يومياً يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحيوانات المنوية.

وجدت دراسة أجريت على 60 من الأزواج الذين يخضعون للتخصيب داخل المختبر، أنّ تناول مكمّلات مضادة للأكسدة أدى إلى زيادة بنسبة 23٪ في الحمل، وتمتلئ الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب بمضادات الأكسدة المفيدة مثل؛ الفيتامينات ج، هـ، والفولات، والبيتا كروتين، واللوتين.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن والساونا للرجل: إذ إنّها تقتل الحيوانات المنوية، كما يجب تجنب الدهون غير المشبعة، وتناول الدهون الصحية كل يوم مهم لتعزيز الخصوبة؛ إذ ترتبط الدهون غير المشبعة بزيادة خطر العقم، وذلك لآثارها السلبية على حساسية الخلايا للأنسولين.

يؤدي اختيار الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة الأحادية إلى زيادة خطر الإصابة بالعقم بنسبة 31٪، كما أنّ تناول الدهون غير المشبعة بدلاً من الكربوهيدرات، قد يزيد هذا الخطر بنسبة 73 في المائة.

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خطوات للحمل السريع

الرعاية الصحية قبل محاولة الحمل: قبل التفكير في الحمل، قومي بزيارة الطبيب لإجراء فحص طبي، وفي هذه الزيارة اسألي طبيبك عن الفيتامينات المطلوبة قبل الولادة والتي تحتوي على حمض الفوليك، والتي تساعد على الحماية من بعض التشوهات الخلقية في الجنين ، واحصلي على الجرعات اللازمة من حمض الفوليك قبل أن يحدث الحمل من الأساس

وإن كان لديك أي مشاكل صحية، فعليكِ أن تتحكمي بها تحت إشراف الطبيب قبل محاولة الحمل.

حساب ميعاد الدورة الشهرية وأيام التبويض؛ معرفة ميعاد الدورة الشهرية تساعدك على معرفة الأوقات التي تكونين فيها أكثر خصوبة؛ حيث إن مرحلة التبويض هي أفضل الأوقات التي تؤدي لأسرع طريقة للحمل

معرفة علامات التبويض، كالتغيرات التي تحدث في مخاط المهبل والذي في الغالب يكون أرفع وأقل كثافة من المعتاد عند أكثر الأوقات خصوبة، كما أن بعض النساء قد يشعرن ببعض الوجع المفاجئ في ناحية واحدة من الجسم في مرحلة التبويض

تناول الفيتامينات المطلوبة قبل الولادة والتي تحتوي على حمض الفوليك، والتي تساعد على الحماية من بعض التشوهات الخلقية في الجنين.

حساب أيام التبويض له أهمية خاصة في حالة السيدات اللاتي لا تمارسن العلاقة الزوجية بصورة منتظمة؛ حيث يعتبر أول أيام نزول دم الطمث هو أول أيام الدورة، ويجب أن تبدأ محاولاتك للحمل عند اليوم التاسع، وعندها تستمرين بالمحاولة حتى تصبح نتيجة اختبار الحمل إيجابية

دقة حساب موعد الدورة الشهرية

النساء اللاتي تأتي لديهن الدورة الشهرية كل 28 يوماً، يكون تبييضهن في اليوم الـ41، لكن بعضهن لديهن دورات أطول وبعضهن أقصر، لذلك المحاولة في نطاق أوسع من اليوم الـ14 يكون أكثر دقة لأسرع طريقة للحمل

هل يجب عليكِ الانتظار لفترة قبل البدء بالمحاولة، خاصة إذا كنت تستخدمين بعض وسائل منع الحمل؟ الإجابة: ليس بالضرورة! يمكنك المحاولة مباشرة، الشيء الوحيد الذي يجب أن يشغل اهتمامك هو أنكِ تصبحين حاملاً حتى قبل بدء دورتك الشهرية؛ لذلك تَتَبُّعُ بداية أيام التبويض قد يكون أصعب مما يبدو؛ لذلك بعض النساء يفضلن الانتظار لدورة كاملة للمتابعة الأدق للدورة الشهرية بأكملها، قبل البدء بمحاولة الحمل

أفضل أوضاع الجماع لحدوث الحمل: يتحدث البعض عن أوضاع معينة لممارسة العلاقة الزوجية هي الأفضل لإمكانية حدوث الحمل، ولكن لا يوجد إثبات علمي يزيد أفضلية وضع على الآخر، أدوية تساعد على الحمل بسرعة

هل يجب الانتظار لفترةإذا كنت تستخدمين وسائل منع الحمل؟

الإجابة: ليس بالضرورة! يمكنك المحاولة مباشرة، الشيء الوحيد الذي يجب أن يشغل اهتمامك هو أنكِ تصبحين حاملاً حتى قبل بدء دورتك الشهرية؛ لذلك تَتَبُّعُ بداية أيام التبويض قد يكون أصعب مما يبدو؛ لذلك بعض النساء يفضلن الانتظار لدورة كاملة للمتابعة الأدق للدورة الشهرية بأكملها، قبل البدء بمحاولة الحمل

أدوية الخصوبة أو الحمل