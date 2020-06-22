كورونا حول العالم.. بكين تتعافى وانخفاض جديد في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 470 ألفاً و822 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و51 ألفاً و949 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 4 ملايين و842 ألفاً و43 مصاباً، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

بكين تتعافى





أعلنت الصين، الإثنين، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة ساعة في إشارة إلى أن انتشار الفيروس الذي يجتاح بكين قد يبدأ في التلاشي.



ومن بين الحالات الجديدة، تمَّ الإبلاغ عن 9 حالات في العاصمة الصينية، وهي المرة الأولى التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة في بكين رقماً فردياً منذ 13 يونيو/حزيران أي قبل 9 أيام.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل حالتين في مقاطعة "خبي" المجاورة لبكين، بينما تم الإبلاغ عن الحالات السبع المتبقية في شانغهاى وتيانجين ولياونينج وشنشي.

وتم تأكيد ما إجماليه 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين منذ تتبع مجموعة محلية في سوق شينفادي للجملة في منطقة فنجتاي في وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات جذرية لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.

50 ألف وفاة في البرازيل





تجاوز رسمياً عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البرازيل 50 ألف حالة، الأحد، في ضربة لبلد يواجه بالفعل أكثر من مليون حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ثاني أكثر الدول تضرراً من الفيروس بعد الولايات المتحدة يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تمَّ تسجيلها يوم السبت.

ويسجل عادة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أكثر من ألف حالة وفاة يومياً ولكنها يسجل عادة عدداً أقل في عطلات نهاية الأسبوع.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 26 فبراير/شباط وتجاوزت حد المليون في الإصابات يوم الجمعة.

إصابتان في نيوزيلندا





أعلنت السلطات الصحية في نيوزلندا، الإثنين، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي لا يزال يصل فيه عدد قليل من المصابين إلى الحدود.

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ويوجد في الدولة البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة في الوقت الراهن 9 حالات نشطة بعد أن لم تكن لديها أي حالات على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤولو الصحة، الإثنين، إن جميع هذه الحالات تشمل أشخاصاً وصلوا مؤخراً إلى البلاد وفي حجر صحي، ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس لباقي أفراد المجتمع.

ومع ذلك، لا يزال هناك قلق لدى الكثيرين من إمكانية عودة العدوى للانتقال داخل المجتمع، خصوصاً بعد أن اعترف مسؤولو الصحة بارتكاب خطأ بالسماح لامرأتين وصلتا من لندن بمغادرة الحجر الصحي قبل أن يتم فحصهما بسبب وفاة أحد والديهما، وأظهرت الفحوصات إصابة المرأتين فيما بعد وعزلتا نفسيهما منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن الحالتين الأخيرتين لشخصين عائدين من الهند وباكستان.

تراجع جديد في كوريا الجنوبية





أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، الإثنين، اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و438 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه مقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار 31 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو/أيار الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئياً إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع، إذ انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصاً في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.

ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.

445 وفاة جديدة في الهند





أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 445 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 14821 إصابة في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 13699 وإجمالي الإصابات إلى 425282.

وأظهرت معلومات أصدرتها الوزارة أنه حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي) تم الإبلاغ عن 13699 حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

ووفقا لما قاله مسؤولون بالوزارة، فقد غادر ما مجموعه 237196 شخصا حتى الآن، المستشفيات بعد ظهور تحسن في أحوالهم.

وتشير معلومات الوزارة أيضا إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا هو 174387.