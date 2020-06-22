شكرا لقرائتكم خبر عن مهما اتمرنت مفيش نتيجة.. 6 أسباب لعدم نحافة الساقين مثل باقى أجزاء الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مهما اتمرنت مش كل جسمى بيخس وخصوصا الساقين"، قد نسمع هذه الجملة كثيرا ولا نعرف السبب وراء ذلك، فهل هناك أخطاء فى التمرين أم النظام الغذائي؟ وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية شارك مدرب شخصي أسترالي رائد الأسباب الحقيقية لعدم تحرك ساقيك على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - وكيف يمكنك في النهاية الحصول على أطراف متناسقة.

قالت راشيل أتارد ، من سيدني ، أن هناك أسبابًا تتعلق بالنظام الغذائي واللياقة البدنية تمنعك من الحصول على أرجل أكثر نحافة ، وقد يؤدي كلاهما إلى زيادة حجم ساقيك أو زيادة حجمهما وهى:

الخطأ الأول: إنك تقوم بتمرينات خاطئة

قال راشيل أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم فقدان الوزن على ساقيك هو أنك تقوم بالتمارين الرياضية، وقالت راشيل: "أرى الكثير من الفتيات يمارسن التمارين التي تركز فقط على القرفصاء والاندفاع عند محاولة الحصول على أرجل أكثر نحافة".

ولكن إذا ركزت فقط على القرفصاء والاندفاعات - كما فعل راشيل ذات مرة - أوضح المدرب الشخصي أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر مع زيادة الفخذين.

"إذا كنت تعمل باستمرار على عجولك ، وأوتار الركبة ، والفخذين الداخليين ، والكواد ، فمن المرجح أن تصبح ساقيك أكبر، بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى التركيز على مزيج من عمل القلب والمقاومة ، جنبًا إلى جنب مع المشي المنتظم ، مما سيجعل ساقيك تبدو نحيفتين.

الخطأ الثاني: أنت تتدرب على رجليك

بنفس الطريقة التي تجعل القرفصاء والاندفاعات تجعل ساقيك تبدو أكبر ، وكذلك القيام بتمارين موجهة بشكل خاص إلى ساقيك لصالح حركات الجسم كله،قال راشيل: "غالبًا ما يعتقد الناس أنه إذا قمت بتمارين تستهدف ساقيك ، فسوف تصبح ساقيك أصغر".

"هذا يعتمد على فكرة أنه يمكنك تحديد تقليل الدهون من مناطق معينة من جسمك من خلال تدريب المقاومة."

ومع ذلك ، أضافت أنه من المستحيل تحديد تقليل الدهون ، وبالتالي فأنت أفضل حالًا اعتماد حركات الجسم بالكامل التي تعمل في كل منطقة من جسدك بالتساوي .

الخطأ الثالث: أنت تتجنب القلب

يعد Cardio عاملاً أساسيًا في الحصول على أرجل رشيقة ، وتوصيك Rachael بالتصويب لمدة 30 دقيقة من شكل ما في اليوم،"إذا كنت لا تمارس أي تمارين كارديو ، فسيكون من الصعب عليك فقدان الدهون وتنحيف ساقيك".

توصي Rachael بالمشي على أي نوع آخر مثل ركوب الدراجات أو الركض ، لأن هذا يبقي جسمك في منطقة حرق الدهون ويعني أن جسمك سيستخدم الأكسجين لتحويل بعيدًا (بدلاً من الكربوهيدرات) إلى طاقة.

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إذا كنت لا ترغب في الحصول على عجول ذات مظهر كبير ، قال راشيل أنه يجب عليك المشي على سطح مستوٍ بدلاً من المنحدر ، لأن المنحدر سيزيد حجم الكواد الخاصة بك وقد يعني أنها تبدو أكبر مما هي عليه.

قال راشيل: "المشي هو أفضل تمرين مطلق للتخلص من الدهون الزائدة بشكل عام ، بما في ذلك الفخذين، نصيحتي هي أن تبدأ كل صباح بمشي 5 كم ، لذا فإن الكثير من المشي قد تم بالفعل لهذا اليوم."

بعد ذلك ، حاول دمج أكبر عدد ممكن من الخطوات "الطبيعية" في يومك - من خلال التجول في المكتب في العمل أو الخروج في استراحة الغداء والمشي إلى المنزل أو النزول من الحافلة في وقت مبكر.

الخطأ الرابع أنت تبالغ في الأكل

قال المدرب الشخصي إن أحد الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس هو أمر بسيط ، ولكن غالبًا ما يتم نسيانه.

إذا كنت تأكل سعرات حرارية أكثر مما تنفقه ولديك بالفعل أرجل أكبر ، فإن هذه السعرات الحرارية الفائضة ستنتهي إلى "الذهاب إلى ساقيك أكثر".

قال راشيل: "يمكنك تعلم كيفية حساب الكمية اليومية المثالية من السعرات الحرارية على الإنترنت ، وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، أقترح تناول حوالي 200 سعر حراري أقل من هذا العدد".

ومع ذلك ، حذرت من أنه يجب ألا تقل عن 1200 سعر حراري

الخطأ الخامس: أنت لا تأكل بما فيه الكفاية

بالطريقة نفسها التي قد تفرط في تناول الطعام ، قد يؤدي نقص تناول الطعام أيضًا إلى زيادة حجم الساقين.، قال راشيل: "أي شكل من أشكال الحمية الغذائية وتقييد السعرات الحرارية سيقلل من عملية التمثيل الغذائي".

"كلما كان التمثيل الغذائي أبطأ ، كان من الصعب حرق سعرات حرارية إضافية، إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ناقصًا في تناول الطعام ، فحاول إعادة التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق تناول وجبات أصغر كل ثلاث ساعات حتى لا يدخل جسمك أبدًا في وضع المجاعة.

الخطأ السادس: أنت تعاني من مشكلات صحية

أخيرًا ، قال المدرب الشخصي إذا كنت تكافح حقًا للحصول على أرجل أكثر نحافة ، فقد لا يكون هذا شيئًا تفعله - ولكن مشكلة صحية أوسع.

يمكن أن تتسبب مشاكل الصحة الهرمونية في زيادة وزنك وقد تجعل من الصعب جدًا إنقاص الوزن. كنت أعاني من خلل في الاختلالات الهرمونية ، وأنا أفهم كيف يمكن أن تكون مزعجة ''.

إذا كنت تشك في أن هذا هو الحال بالنسبة لك ، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب و العلاج الطبيعي.