دراسة تؤكد أن ارتفاع مستويات الإجهاد والتوتر يزيدان من خطر الوفاة من Covid-19

كشفت دراسة حديثة، أن مرضى فيروس كورونا " الكوفيد 19" الذين يعانون من مستويات عالية للغاية من هرمون الإجهاد "الكورتيزول" في الدم هم أكثر عرضة للتلف بسرعة ويموتون. وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات إجهاد أعلى هم أكثر عرضة للموت من Covid-19.



ووفقًا لما جاء في البحث ونشرته جريدة "mirror" البريطانية ، فإن مرضى Covid-19 الذين يعانون من مستويات عالية جدًا من هرمون الإجهاد الكورتيزول في دمائهم هم أكثر عرضة للتلف بسرعة والموت.

الدراسة التي أجراها علماء إمبريال كوليدج في لندن هي الأولى التي تظهر أن مستويات الكورتيزول هي علامة على شدة المرض.



وقال الباحثون إن هذه المستويات "عالية بشكل مثير للقلق" وتتراوح بين ثلاثة أضعاف بعد الجراحة الكبرى، ولكن يمكن استخدام النتائج لتحديد هؤلاء المرضى الذين هم على الأرجح بحاجة إلى رعاية مكثفة والمساعدة في إدارة الضغط على المستشفيات.



وقال البروفيسور والجيت ديلو ، مؤلف الدراسة ، من إمبريال: "من منظور طبيب الغدد الصماء، من المنطقي أن يكون لدى مرضى COVID-19 الأكثر مرضية مستويات أعلى من الكورتيزول ، لكن هذه المستويات مرتفعة بشكل مثير للقلق.



"قبل ٣ أشهر عندما بدأنا في رؤية هذه الموجة من مرضى COVID-19 هنا في مستشفيات لندن ، لم يكن لدينا سوى القليل من المعلومات حول أفضل طريقة لفرز الأشخاص.

"الآن ، عندما يصل الناس إلى المستشفى ، من المحتمل أن يكون لدينا علامة بسيطة أخرى لاستخدامها إلى جانب مستويات تشبع الأكسجين، لمساعدتنا في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى دخولهم على الفور ، وأيهم قد لا يحتاجون."



ينتج الجسم الكورتيزول استجابة للإجهاد مثل المرض ، مما يؤدي إلى تغيرات في التمثيل الغذائي ووظيفة القلب والجهاز المناعي لمساعدة أجسامنا على التأقلم، وتبلغ مستويات الكورتيزول عند الصحة والراحة 100-200 نانومتر / لتر وتقارب الصفر عند النوم.



عندما يكون لدى المرضى المرضى مستويات منخفضة من الكورتيزول ، يمكن أن يكون ذلك مهددًا للحياة،ولكن المستويات المفرطة من الكورتيزول يمكن أن تكون خطيرة بنفس القدر مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والنتائج الضعيفة.



بالنسبة للدراسة الجديدة ، درس الباحثون 535 مريضًا ، بما في ذلك 403 مع COVID-19 المؤكد، ووجد الباحثون أن مستويات الكورتيزول لدى مرضى COVID-19 كانت أعلى بكثير من أولئك الذين ليس لديهم.



تراوحت المستويات في مجموعة COVID-19 عند 3،241 - وهي أعلى بكثير حتى مما كانت عليه بعد الجراحة الكبرى ، عندما يمكن أن تتجاوز المستويات 1،000.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن كورونا يمكنه البقاء حياً 20 سنة فى درجة حرارة 20 تحت الصفر

دراسة تبيّن كيف تؤثر فيتامينات ومكونات الكيوي على المناعة والبشرة والقلب