تعرف على أهمية الأنسولين بلنسبة لمرضي السكري من النوع 2

تعتبر الطريقة الصحيحة لإدارة مرض السكري الثانى هي الحصول على الأنسولين، ولكن ما هي تلك الأشياء الأساسية المتعلقة بالأنسولين ، والتي يجب أن يعرفها كل شخص مصاب بالسكري.

ما هو الانسولين؟

يحول الجهاز الهضمي الكربوهيدرات في طعامك إلى جلوكوز، والأنسولين هو هرمون ينتجه عضو يسمى البنكرياس الذي يمتص الجلوكوز وينظم الكربوهيدرات واستقلاب الدهون، ووفقا لموقع " onlymyhealth" فأن هناك 5 أنواع للأنسولين، والفرق مبني على فعاليته وتفاعله بالجسم، سيوصي أخصائي السكري بأفضل الأنسولين بناءً على عوامل مثل عمرك ووزنك والتحكم في السكر وأسلوب حياتك وتكرار الحقن واستجابتك للأنسولين.

كيف يستخدم الانسولين بدون حقن

استخدام الحقنة هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتناول الأنسولين، و يمكن حقن الأنسولين في الطبقة الدهنية من بشرتك، باستخدام أقلام ومضخات الأنسولين، ووفقًا لاحتياجاتك من السكر ، يمكنك تحديد تكرار الجرعة.

عندما تكون الحقن هي الطريقة الأكثر شيوعًا ، يمكنك استخدام جهاز استنشاق الأنسولين لتوصيل مسحوق الأنسولين إلى الرئتين عن طريق الفم، و يحاول العلماء أيضًا تطوير الأنسولين في شكل أقراص ، لكنه لا يزال في مرحلة التجارب السريرية.

طريقة تخزين الأنسولين بشكل صحيح

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احتفظ بزجاجات الأنسولين في الثلاجة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

دع قارورة الأنسولين تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الحقن.

قم بتخزين الزجاجات المفتوحة في درجة حرارة الغرفة لمدة شهر ثم تخلص منها.

تجنب إبقاء الأنسولين في درجة حرارة عالية ، واحفظه بعيدًا عن ضوء الشمس ولا تتجمد.

لاحظ أى تغيرات بلون ورائحة ووضوح الأنسولين ، لا تستخدمه إذا رأيت أي تغييرات في الأنسولين.

لا تستخدم الأنسولين بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية.

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