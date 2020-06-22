تعرف على أهم نصائح لمريض السرطان فى المنزل

مرضى السرطان يعانون دائما من ضعف المناعة ، لذلك مع انتشار فيروس كورونا ينصح بالاهتمام بصحتهم والتغذية السليمة لوقايتهم من خطر الاصابة بالعدوى، ومع الاغلاق المنزلى وعدم المتابعة بشكل مستمر مع الطبيب ذكر موقع cancer بعض النصائح لحماية مرضى السرطان من العدوى وهى:

نصائح لحماية مرضى السرطان

1:ينصح مرضى السرطان بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية.

2:فى حالة الخروج للضرورة لا بد من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول لتطهير اليدين باستمرار.

3:الاهتمام بالنوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروس.

4:الاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الفواكه والخضار حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والمناعة.

5:تناول اللحوم الحمراء التى تعزز المناعة وتحمى الجسم من الاصابة بالفيروسات.

6:ينصح مرضى السرطان بالاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية والحد من المشروبات التى تحتوى على سكريات عالية.

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7:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالة المريض فى المنزل .

8:يجب على مريض السرطان التواصل مع اصدقائه وعائلته دائما سواء التليفون أو الفيديو

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