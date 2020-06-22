شكرا لقرائتكم خبر عن حَّذر من تجار الوهم.. «الخضيري» يقدم وصفة ذهبية لتقوية «المناعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، بترك التدخين وممارسة الرياضة لتقوية المناعة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مناعتك أقوى بترك التدخين، ومارسةالرياضة والنوم الكافي والغذاء الذي يحتوي مضادات أكسدة (ورقيات، خضار، ثوم بصل، عسل، حبة السوداء، وفواكه حمضية).

كما نصح الخضيري، بتجنب المواد التصنيعية والمكملات إلا إذا وصفها لك طبيبك، كذلك ينصح بتجنب دعايات كاذبة تبيع الوهم أو أدوية عشبية مجهولة لم يثبت فوائدها إلا بإعلانات كاذبة.