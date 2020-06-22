شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحليب على صحة الجسم أهمها حمايته من الامراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحليب واحد من الاساسيات التى يجب أن نتناولها لتعزيز صحة الجسم والمناعة ونمو الأطفال حيث انه يحتوى نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والدهون الصحية، والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د وأ وب، والزنك وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك فوائد عديدة للحليب وهى:

فوائد الحليب

1:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد الذى يساعد على نمو الطفل وحمايته من مشاكل العظام والامراض.

3:تناول الحليب يحافظ على صحة الاسنان والعظام والوقاية من تسوس اللثة والالتهابات، كما انه يساعد على نمو أسنان الطفل.

4:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا الكالسيوم ، فهو يساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام ويقلل من الاصابة بالكسور والضعف.

5:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات، كما انه يحد من خطر الاصابة بسيولة الدم ويحمى الجسم من الاصابة بالجلطات.

Advertisements

6:يحتوى الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

7:تناول الحليب يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.

8:كوب حليب دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم دون أرق ،وينصح دائما باعطائه للاطفال وكبار السن قبل النوم مباشرة.

9:يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الالتهابات والمشاكل التى تتعرض لها.

10:تناول كوب من الحليب البارد يعمل علاج التهابات المعدة والحد من الحموضة وحرق المعدة.