جريدة صينية: هذه الدول الآسيوية الأكثر عرضة لخطر الموجة الثانية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى انتشار جديد للفيروس التاجي في الصين إلى ظهور موجات من الخوف في العالم من موجة ثانية من الإصابات ، خاصة في البلدان التي حققت بعض النجاح في السيطرة على الوباء والمضي قدما لإعادة فتح اقتصاداتها المنهارة.
وقد أبلغت عدة دول آسيوية خففت القيود واستأنفت مستوى ما من النشاط الاقتصادي ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية ، في الشهر الماضي عن فاشيات جديدة تصل إلى عشرات إلى عشرات قليلة.
ووفقا لتقرير الجريدة الصينية" scmp"، كانت العواصم هي مواقع معظم الإصابات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد الزيارات البشرية.
الدول الأسيوية الأكثر عرضة للموجة الثانية من كورونا
و تتمحور الفاشية الثانية في الصين في بكين ، حيث تم الإبلاغ عن 184 حالة جديدة على الأقل منذ الأسبوع الماضي ، حيث ألغت السلطات عشرات الرحلات الداخلية ، وحظرت السفر للخارج وفرضت إغلاقًا جزئيًا.
ومع ذلك ، يشير المحللون أيضًا إلى أنه لا تزال هناك تحديات ، خاصة في الحفاظ على اليقظة وضمان احتواء التجمعات الصغيرة بسرعة حتى لا تتحول إلى إصابات أكبر لا يمكن السيطرة عليها.
وقال بول أنانث تامبيا ، رئيس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والعدوى ، إن البلدان والمجتمعات الأكثر تعرضًا لخطر الموجة الثانية هي تلك التي تعاني من حالات انتقال محلي مستمرة ، مع أعداد يومية بالمئات أو الآلاف.
وقال تامبيه "على الرغم من أنه يمكن القول بأن هذه لا تزال نهاية نهاية الموجة الأولى ، فمن المحتمل أن تكون هناك سلاسل انتقال متعددة في تلك البلدان التي لم تنقطع".
الدول التي تعاني من إصابات عالية والتي ألمح إليها تامبيا تشمل الهند ، التي تسجل رابع أعلى معدل في العالم ، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.
وباكستان المجاورة ، تم الإبلاغ عن 136 حالة وفاة أخرى يوم الجمعة ، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي إلى 3229 والعدوى الإجمالية إلى 165.062.
إندونيسيا ، عززت البلاد اختبار العينات لتحقيق هدف الرئيس جوكو ويدودو وهو 20000 في اليوم، وهي أكبر زيادة يومية لها منذ بدء تفشي المرض محليًا ، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 42762 إصابة، وبلغ عدد القتلى 2339.
وأضافت كوريا الجنوبية 49 حالة جديدة يوم الجمعة ، بما في ذلك 32 إصابة محلية ، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 12306 ، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وما يثير القلق أيضًا هو الوضع في اليابان ، حيث يقول خبراء الصحة أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث موجة ثانية من الفيروس التاجي في البلاد.
أكد مسؤولون في طوكيو 41 إصابة جديدة بفيروس التاجي يوم الخميس ، وهي المرة الثالثة في الأسبوع التي يسجل فيها أكثر من 40 حالة في اليوم، وبهذا يصل مجموع الحالات في طوكيو إلى 5674.
وفقًا لكازوهيرو تاتيدا ، رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية (JAID) وعضو اللجنة التي شكلتها الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس ، يمكن تتبع العديد من الحالات الأخيرة في طوكيو إلى الحياة الليلية في المدينة المناطق.
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