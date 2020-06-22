تعرف على ما يحدث في جسمك عند تناول الأطعمة المقلية

تسبب فيروس كورونا في بقاء معظم الناس في المنزل وهو ما زاد من تناول الأطعمة المقلية وغير الصحية علاوة على شراء الأطعمة الجاهزة "دليفرى"، لكن هل فكرت في أضرار تناول الأطعمة المقلية وتأثيرها على جسمك.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية وفقاً لموقع "eat".

لماذا الأطعمة المقلية سيئة لجسمك؟



عندما تقلى الأطعمة تصبح أكثر كثافة من حيث السعرات الحرارية لأن الجزء الخارجي من الطعام يفقد الماء ويمتص الدهون أو الزيت يمكن أن تحتوي الزيوت التي تُقلى فيها الأطعمة على دهون متحولة، والتي ثبت أنها ترفع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.

يشير LDL إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة ويعرف أيضًا بالنوع السيئ من الكوليسترول، أي النوع الذي يمكن أن يسد الشرايين ويسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك أدلة تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المقلية (مثل الدجاج والبطاطس المقلية وحلقات البصل) مرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب.

علاوة على أن الأطعمة المقلية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت إذا أكلت كثيرًا لذا إذا كنت ستأكل هذه الأطعمة، فمن الأفضل القيام بذلك باعتدال.

كيف تقلل من الأطعمة المقلية في نظامك الغذائي؟



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إذا كنت تتطلع إلى تقليل استهلاكك من الطعام المقلي يمكنك شراء قلاية بدون زيت عند طهي الأطعمة هناك قلاية هوائية، تحصل على نفس النتيجة لكن بدون زيت.

يمكنك أيضاً التقليل من الأطعمة المقلية وتناول المزيد من الخضروات بجانبها لتقلل من حصتك من هذه الأطعمة المقلية الضارة بصحتك.

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