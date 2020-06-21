شكرا لقرائتكم خبر عن تراقب حالتك الصحية.. «رقاقة لاصقة» تحول ساعتك الذكية لطبيب متنقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن فريق من المهندسين في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، من ابتكار، رقاقة لاصقة تثبت في الجزء الداخلي من الساعات الذكية لقياس المؤشرات الحيوية للمستخدم أثناء ارتداء الساعة.

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وتستطيع الرقاقة اللاصقة قياس بعض الدلالات الكيميائية الموجودة في العرق واستخدامها للوقوف على الحالة الصحية للمستخدم.

ويمكن لهذه الرقاقة قياس مستويات بعض المواد مثل الجولوكوز واللاكتات وغيره من المواد الحيوية التي تتواجد بنسب ضئيلة في العرق، حسب الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المتخصص في التكنولوجيا.

ونقل الموقع عن الباحث سام إمام جاد رئيس فريق الدراسة والباحث بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبية في جامعة كاليفورونيا قوله إن “الفكرة وراء ابتكار هذه الرقاقة هي أن هناك حالياً أكثر من مئة مليون ساعة ذكية يتم ارتداؤها حول العالم، وتتميز هذه الساعات بقدرات حوسبية وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتخزينها”.