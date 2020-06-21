الصين تصدر التسلسل الجينومي للمجموعة الأخيرة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها التسلسل الجينومي الفيروسي للمجموعات الأخيرة من عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المتعلقة بسوق شينفادي لتجارة المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة بكين.

وجاءت البيانات، التي تم نشرها عبر نظام الخدمة الوطني لموارد العلوم والتكنولوجيا بشأن فيروس كورونا الجديد، من عينات حالات كوفيد-19 وأخرى بيئية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وفي الوقت نفسه، قدم المركز تسلسل الجينوم ذات الصلة إلى منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا لتبادل البيانات على الصعيد العالمي.

وتم إنشاء نظام الخدمة الوطني لموارد العلوم والتكنولوجيا بشأن فيروس كورونا الجديد بشكل مشترك من قبل كل من المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة والمركز الوطني لجمع الموارد المسببة للأمراض.