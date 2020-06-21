شكرا لقرائتكم خبر عن 10٪ من مرضى ووهان يفقدون الأجسام المضادة لفيروس كورونا خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك العلماء الصينيون في ما إذا كان لدينا مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس التاجي، في دراستين نشرتا هذا الأسبوع، مما دفعهما إلى التشكيك في استخدام شهادات الحصانة.

خلص مؤلفو الدراسة الأولى المقدمة إلى موقع medRxiv قبل الطباعة، والتى نشرتها المجلة الأمريكية " newsweek" إلى أنه من غير المحتمل أن يكون لدى الأشخاص أجسام مضادة واقية ضد فيروس التاجي لفترات طويلة من الزمن، ولكن هذه النتائج لم تخضع لعملية مراجعة مطلوبة للنشر في المجلات العلمية.



الاجسام المضادة ببوهان

من أجل الدراسة ، بحث العلماء عن أجسام مضادة خاصة بالفيروس التاجي في عينات الدم لـ 1،470 مريض COVID-19 في 3 مستشفيات في ووهان بالصين، المركز الأصلي للوباء.

وتشير الأبحاث السابقة التي استشهد بها المؤلفون إلى أن الأجسام المضادة التي تشكل خط الدفاع الأول ضد الفيروس التاجي، يمكن اكتشافها حوالي 7 أيام بعد إصابة الشخص، في حين أن الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس يمكن أن تستغرق حوالي أسبوعين.

قام الدكتور Xinghuan Wang من قسم المسالك البولية في مستشفى Zhongnan بجامعة Wuhan وزملاؤه أيضًا بتقييم دم 3832 من مقدمي الرعاية الصحية الذين لم يثبتوا وجود إصابتهم بالفيروس التاجي من إحدى المستشفيات الثلاثة ، بالإضافة إلى 19555 عضوًا من عموم سكان ووهان ، و 1616 مريضاً من غير المصابين بمرض كوفيد.

أجرى المشاركون اختبارات فيروسات التاجية والجسم المضاد بين 29 فبراير و 29 أبريل، في المتوسط ، تم اختبار مرضى COVID-19 على الأجسام المضادة بعد 41 يومًا من ظهور الأعراض لأول مرة.

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مع ظهور الفيروس التاجي في ووهان ، عمل المؤلفون على افتراض أن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين شاركوا في الدراسة تعرضوا حتمًا للخلل في الأيام الأولى من تفشي المرض ، في أواخر نوفمبر 2019 إلى 20 يناير 2020 ، عندما كان ينتشر دون رادع ولم يكونوا يرتدون معدات واقية كافية.

ووجد الفريق أن 89 % من مرضى COVID-19 في المستشفى لديهم أجسام مضادة خاصة بالفيروسات ضد الفيروس التاجي ، مقارنة بـ 4 % من العاملين في الرعاية الصحية وعامة السكان ، و 1 % من غير المصابين بـ COVID.

يعتقد المؤلفون أن العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس التاجي لكنهم لم ينتجوا أجسامًا مضادة طويلة الأمد ضد الجراثيم.

وقد دعموا حجتهم بالإشارة إلى دراسات اختبار الأجسام المضادة في دول بما في ذلك الولايات المتحدة التي تشير إلى أن ما بين 10 إلى 80 مرة قد يكون الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس التاجي أكثر مما تنعكس في نتائج الاختبار التشخيصي.

وعلى سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص في ووهان أن حوالي 10 % من السكان الذين تم اختبارهم لديهم أجسام مضادة لفيروس التاجي ، وهي أعلى بنحو 20 مرة من عدد الحالات المؤكدة في المدينة.

وفقًا للعلماء ، فإن حوالي 10 % من مرضى COVID-19 في دراستهم السابقة للطباعة والذين لم يكن لديهم أجسام مضادة بعد 21 يومًا من بدء أعراضهم من المحتمل أن "فقدوها" بعد شفائهم.