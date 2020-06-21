شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات بتعملها وانت بتلبس الكمامة هتعرضك للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتداء الكمامة من أهم طرق الوقاية من الفيروس التاجى لذلك فهى من الشروط الأساسية قبل الخروج من المنزل ويوصى بها مراكز السيطرة على الأمراض، ولكن يخطئ الكثيرون فى الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة مما يزيد من خطر اصابتهم بالفيروس.

وحسب ما ذكره موقع moffitt فهناك 5 أخطاء تفعلها عند ارتداء الكمامة تعرضك للاصابة وهى:

الخطأ الأول: القناع يغطي فمك فقط

إذا كان القناع يغطي فمك فقط ، فأنت ترتديه بشكل خاطئ. نتنفس جزئيًا أو كليًا من خلال أنفنا ، ويمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات فيروسية من خلال أنفك، فالقناع الذي يرتديه فقط فوق الفم لن يحتوي على قطرات إذا عطس. إذا لم يكن أنفك مغطى بقناع ، فأنت أيضًا تخاطر بالتلوث من القناع نفسه ، الذي يجمع الجراثيم من الخارج،يجب أن يغطي القناع أكثر من مجرد طرف أنفك، ضعه على جسر أنفك لخلق أفضل ختم ممكن.

الخطأ الثانى: القناع الخاص بك واسع للغاية

إذا كنت ترتدي قناعًا جراحيًا أو قناعًا من القماش ، فتأكد من أنه يناسب بشكل مريح على جانبي وجهك، يجب أن تكون مريحة وتسمح بالتنفس بدون قيود ، ولكن لا ينبغي أن تتدفق على الجانبين، الهدف هو إنشاء حاجز يحجب أكبر قدر ممكن من الهواء.

ضع في اعتبارك أن شعر الوجه يمكن أن يمنع القناع من تركيبك بشكل صحيح ، لذلك قد ترغب في تقليم شعر وجهك قبل وضع القناع.

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الخطأ الثالث:لمس القناع

إذا لمس القناع جزءًا آخر من جسمك قد يكون ملوثًا بالفيروس - الشعر والجبهة واليدين - وتم وضع القناع على فمك وأنفك ، فأنت عرضة للإصابة.

احرص دائمًا على غسل يديك قبل وضع القناع ، وبمجرد وضعه في مكان ما وأنت خارج المنزل ، لا تستمر في لمسه أو تعديله،عندما لا ترتديه ، لا تتركه حول عنقك في حالة وجود أي نوع من التلوث.

الخطأ 4: أنت تخلع القناع بشكل خاطئ

عند وضع القناع وإزالته ، احذر من لمس الجزء الأمامي من القناع بدلاً من لمس القناع نفسه ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بإمساك القناع من خلال حلقات الأذن أو الروابط. تعامل دائمًا مع القناع بيديك النظيفة وتأكد من أنك لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك عند إزالة القناع،اغسل يديك فورًا بعد التعامل مع القناع وقم بتخزينه في منطقة احتواء منفصلة مثل كيس ورقي

الخطأ الخامس: عدم تنظف القناع بشكل صحيح

إذا كنت تخطط لإعادة استخدام القناع ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنه غير ملوث. يقول مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكنك غسل أقنعة القماش المصنوعة في المنزل في الغسالة. وفقًا لتكرار الاستخدام ، يجب عليك غسل أقنعة القماش بشكل روتيني. يجب أيضًا تجفيف الأقنعة جيدًا قبل ارتدائها مرة أخرى.

بمجرد أن يتسخ القناع أو يتلف بشكل واضح ، يجب التخلص منه بأمان في سلة مهملات مغلقة ، وغسل يديك.