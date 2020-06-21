شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 7 عوامل تسبب الأرق وقلة النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من بعض الأعراض والأمراض والمشاكل الاجتماعية، والتي قد تسبب في الأرق وقلة النوم.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أسباب الأرق ما يلي:

– ارتفاع الضغط

– الآم المفاصل

– الاكتئاب

– الإصابة بكورونا وارتفاع الحرارة

– زيادة نشاط الغدة الدرقية

– القهوة والشاهي قبل النوم

– كثرة الديون