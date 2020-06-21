شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 7 عوامل تسبب الأرق وقلة النوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من بعض الأعراض والأمراض والمشاكل الاجتماعية، والتي قد تسبب في الأرق وقلة النوم.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أسباب الأرق ما يلي:
– ارتفاع الضغط
– الآم المفاصل
– الاكتئاب
– الإصابة بكورونا وارتفاع الحرارة
– زيادة نشاط الغدة الدرقية
– القهوة والشاهي قبل النوم
– كثرة الديون
كانت هذه تفاصيل خبر «النمر»: 7 عوامل تسبب الأرق وقلة النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.