أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي

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الخليج 365 - الرياض- الجوف _ محمد الحسن كثفت أمانة محافظة منطقة الجوف رقابتها على محال الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة .

وقال وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن الأمانة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة ومشاغل التزيين النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية .

ولفت إلى أنه الأمانة وبلدياتها ستغلق وبشكل فوري المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .

داعياً الجميع للتعاون مع تلك الاجراءات والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940

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