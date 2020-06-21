8 نصائح لاختيار الوسادة.. بوابة النوم الهادئ

النوم على وسادة غير مريحة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة في الرقبة والكتفين، فضلا عن الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية في بعض الأحيان، مثل فقدان الذاكرة والاكتئاب والسكري والسكتة الدماغية والقلب.

ولذلك، يعد اختيار الوسادة المناسبة والمريحة من الأمور المهمة والأساسية للحصول على قدر كافٍ وجيد من النوم كل ليلة.

في التقرير التالي نستعرض مجموعة من القواعد المهمة عند اختيار الوسادة التي تعد بوابة النوم الهادئ، وفقا لموقع "nonsprecare" الإيطالي.





1- عند شراء وسادة السرير، ينصح باختيار واحدة ليست عالية جدا ولا صلبة أو قاسية للغاية، إذ يكون الارتفاع المثالي لها بين 10 و20 سنتيمترا.

2- الانتباه إلى عرض الوسادة من أجل التكيف مع عرض الكتفين والتأكد من أن الرأس لا ينزلق إلى جانب واحد أثناء النوم.





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3- في حالة النوم على الظهر، يفضل اختيار وسادات منخفضة ومتوسطة السمك، بمعنى أن تكون غير ممتلئة للغاية أو مسطحة جدا، لتجنب ثني الرقبة للأمام، ما يقلل من آلام العظام.

4- في حالة النوم على أحد الجانبين، يفضل استخدام وسادة طويلة ومرتفعة السمك وأكثر صلابة، إذ يساعد هذا السمك الإضافي على ملء المسافة بين الكتف والأذن، مع إضافة دعم للرأس والرقبة.





5- وضعية النوم على البطن، تحتاج اختيار وسادة منخفضة ورفيعة ومسطحة قدر الإمكان، لتقليل الانحناء في الرقبة ولتجنب حدوث أي ألم في العمود الفقري، نظرا لأن النوم على المعدة يضع قدرا كبيرا من الضغط على أسفل الظهر.



6- لمن يعانون مشاكل تنفسية، من الأفضل أن يختاروا وسادات اللاتكس Latex pillow أو المطاطية، لما تتميز به من مقاومة للعفن.







7- عند ثني الوسادة إلى نصفين ولم تعد لشكلها الطبيعي مرة أخرى، فيعني ذلك أنه حان الوقت لاستبدالها، وهي الخطوة التي يجب القيام بها بشكل دوري كل 2-3 أعوام، لأنها غالبا ما تصبح بيئة خصبة للأمراض ومسببات الحساسية، مثل العفن، وخلايا الجلد الميتة والغبار والفطريات.

8- ينصح بتجربة الوسادة قبل شرائها في المحل، لضمان مناسبتها لوضعية النوم الخاصة بكل شخص واختيار الخامة المفضلة.

