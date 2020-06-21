كاثي لودرز أول رئيسة لرحلات الفضاء في وكالة "ناسا" الأميركية

تقود كاثي لودرز، أول رئيسة لرحلات الفضاء في وكالة ناسا، عودة الولايات المتحدة إلى القمر، فهى أول امرأة تتولى مسؤولية برنامج رحلات الفضاء البشرية التابع لوكالة ناسا، ستشرف على المهمة الأولى لهبوط امرأة على سطح القمر، وتتوقع أن تأتي "أشياء كبيرة حقًا" من الجيل المقبل من عشاق الفضاء الشباب من الإناث.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستتولى كاثي لودرز، التي كانت حتى الآن تقود برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، رئاسة جميع أنشطة رحلات الفضاء ذات الطاقم في وكالة ناسا كمدير مساعد لمديرية بعثة الاستكشاف والعمليات البشرية التابعة للوكالة، وجاء العرض الخاص بإعلان وكالة ناسا في 12 يونيو السابق، بعد حوالي أسبوعين من استقالة دوج لوفيرو من هذا المنصب.

فيما قالت لودرز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، في إشارة إلى مدير وكالة ناسا جيم بريدنشتاين: "عندما سألني جيم عما إذا كنت سأقوم بهذا الدور، لم أكن أفكر حقًا في أنى سأكون الأولى"، مضيفة "لقد كنت أكثر تركيزا في المهام المحتملة أمامي".

وأوضحت لوديرز، أن زوجها هو الذي أشار إليها أنه لم تشغل أي امرأة هذا المنصب من قبل، مؤكدة: "هذا جعلني أتوقف وفكر حقاً في جميع السيدات الأوائل الأخريات اللاتى مهدن طريقي"، مضيفة: "في الواقع، اليوم هو اليوم الذي كانت فيه سالي رايد أول امرأة أمريكية في الفضاء".

قال بريدنشتاين: "لدينا أجندة كبيرة للعودة إلى القمر بحلول عام 2024 مع الرجل التالي وأول امرأة"، مضيفا "أعتقد حقًا أن كاثي لودرز هي نوع الشخص الذي نحتاج لقيادته هنا من أجل تحقيق هذه النتائج."

أشرفت لوديرز من قبل، كمدير لبرنامج الطاقم التجاري لوكالة ناسا، على مهمة SpaceX Crew Dragon Demo-2 التي أطلقت رواد فضاء ناسا Bob Behnken و Doug Hurley إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الشهر الماضي، كما بدأت حياتها المهنية في وكالة ناسا في عام 1992، عندما أصبحت ثاني امرأة تعمل في مختبر الدفع في منشأة اختبار الرمال البيضاء التابعة لناسا في نيو مكسيكو.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: