رجيم التمر والحليب لانقاص 7 كيلوغرامات خلال اسبوعين

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التمر من أهم الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، لأنه غني بالألياف والأحماض الدهنية. كما أنه يخلص الجسم من السموم ، و ينظم مستويات السكر في الدم ، ويقلل الالتهاب.
التمر يعزز الشعور بالشبع دون إكساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية. كما أنه من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والألياف الغذائية، البروتين، الدهون، المعادن (الحديد ، المغنيسيوم ، النحاس ، الكالسيوم ، الصوديوم ، إلخ) ، الأملاح ، الفيتامينات (A ، B1 ، B2 ، C) والزيوت
طريقة شائعة جدًا لتناول التمر بغرض إنقاص الوزن هي رجيم التمر والحليب حتى أن خبراء التغذية يدعون أنها تنقص ٧ كجم من الوزن خلال أسبوعين فقط .
الأسبوع الأول
الإفطار - 2 من حبات التمر مع كوب من الحليب
الغداء - ٣٠٠ جرام سمك مشوي + حصة من الخضار + شريحة خبز أسمر + كوب زبادي + ٢ حبة من التمر
وجبة خفيفة بعد الظهر - 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت من الحبوب الكاملة.
العشاء - 2 من حبات التمر وكوب من الحليب + حصة من الخضار المشوى أو المطهو .
الأسبوع الثاني
الإفطار - 2 من حبات التمر مع كوب من الحليب
الغداء - 300 جرام من الدجاج المشوي + شوربة الخضار أو حساء الدجاج + شريحة واحدة من الخبز البني + 1 كوب من اللبن + 2 حبات التمر
وجبة خفيفة بعد الظهر - 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت من الحبوب الكاملة
العشاء - 2 حبات التمر وكوب من الحليب + الخضار سوتيه مع الفطر / السمك / الدجاج
تحدثي إلى أخصائي التغذية أو الطبيب قبل اتباع حمية التمر والحليب.خطة النظام الغذائي هذه.
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