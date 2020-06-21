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لقاح كورونا يدخل مرحلته السريرية الثانية في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 21 يونيو 2020

دخل لقاح تجريبي مرشح ضد ، طوره معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية في الصين.

 

وتجرى المرحلة الثانية من التجربة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي البلاد، لتقييم مزيد من المناعة وسلامة اللقاح في جسم الإنسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

 

وتدخل الأدوية واللقاحات الجديدة عادة، المرحلة الثانية من التجارب السريرية على البشر، بعد التحقق من جدواها وفاعليتها في المرحلة الأولى، حيث يتم اختبارها في المرحلة الثانية على مجموعة أوسع من البشر تصل إلى 300 شخص.

 

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وبدأ المعهد المرحلة الأولى من التجارب السريرية في مايو الماضي، بتطعيم نحو 200 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 سنة، في مستشفى جامعة غرب الصين الثاني في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

 

ووفقا للمعهد، سيتم استخدام مصنع لقاح "كوفيد-19" في مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان، لإنتاج اللقاح الجديد في النصف الثاني من العام الجاري.

 

ويتمتع المعهد بخبرة واسعة وقدرات قوية في أبحاث اللقاحات، حيث تم تطوير وإنتاج لقاحات متعدة ضد شلل الأطفال لحماية مئات الآلاف من الأطفال الصينيين من الإعاقة.

 

ووفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمت الموافقة حتى الآن على 5 لقاحات ضد "كوفيد-19" مرشحة في الصين للتجارب السريرية، ما يمثل 40 بالمئة من إجمالي عدد اللقاحات التي دخلت التجارب السريرية في العالم.

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