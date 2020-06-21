دراسة طبية.. بالإمكان اكتشاف ماهية المرض تبعاً للرائحة المنبعثة من المريض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة

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وقالت إنه في كثير من الأحيان أثناء الإصابة بمرض السرطان، يبدأ الشخص في التعرق أكثر، وتتشكل “رائحة لحم تالف” في الجسم.

وأوضحت الأخصائية أنه خلال مكافحة الأورام الخبيثة، ينتج الجسم “عامل نخر الورم”، مما يزيد من درجة حرارة الجسم.

وأشارت إلى أن “أحد أعراض السرطان هو انخفاض درجة الحرارة، الذي يستمر لفترة طويلة”.

لخفض درجة حرارة الجسم، يبدأ الجسم نظام التنظيم الحراري، ويبدأ الشخص في التعرق.

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وتنبعث من مرضى السكري، غالبًا رائحة الأسيتون أو التفاح الناضج.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية “إذا انخفض مستوى الأنسولين لديك بسبب مرض السكري، فهذا يعني أن الجلوكوز لا يدخل الخلايا، ويجب أن تولد الخلايا الطاقة بطريقة ما وبالتالي تأخذ الطاقة من الدهون”.

وأشارت الطبيبة إلى أنه نتيجة لهذه العملية، تتشكل أجسام الكيتون في جسم مرضى السكري التي تتحول إلى أسيتون.

وأضافت أنه بالنسبة لمشاكل الكبد والكليتين، يكون العرق برائحة الأمونيا.

الجدير بالذكر بأن مرض السرطان ينتج من تغيرات (طفرات) تحدث بالحمض النووي الموجود داخل الخلايا. ويتم تجميع الحمض النووي الموجود داخل أي خلية في عدد كبير من الجينات الفردية، كل منها يحتوي على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يتعين عليها القيام بها، كذلك كيفية النمو والانقسام. قد يؤدي حدوث أخطاء في التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية وقد يجعل الخلية سرطانية.