التنفس الصحيح سلاحك ضد كورونا.. نصيحة رئيس وزراء الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، الأحد، إن ممارسة تقنية التنفس الصحيحة يمكن أن تساعد في "تعزيز نظام المناعة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت شبكة "آن دي تي في" عن مودي القول "فيروس كورونا يهاجم نظامنا التنفسي، وما يجعل نظامنا التنفسي أقوى هو ممارسة تمارين التنفس".
وأضاف: "علينا أن نجعل تمارين التنفس جزءا من روتيننا اليومي، هناك الكثير من تمارين اليوجا التي تعزز نظامنا المناعي وتقوى عملية الأيض".
وأوضح أن"الكثير من المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم يستفيدون من اليوجا، فهي تعطينا الثقة للنضال خلال الأوقات الصعبة. اليوجا تمنحنا القوة البدنية وراحة البال".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 400 ألف مصاب، كما سجلت أكثر من 12000 ألف حالة وفاة بالفيروس.
يشار إلى أن هذا العام يشهد أول مرة يتم الاحتفال فيه باليوم العالمي لليوجا، منذ تدشينه في 21 يونيو 2015، بصورة رقمية، ومن غير المقرر إجراء أي فعاليات اليوم للاحتفال.
وأكدمودي أن شعار اليوم العالمي هذا العام هو "اليوجا في المنزل واليوجا مع الأسرة".
وأضاف: "هذا العام سوف نحتفل باليوم العالمي لليوجا في منازلنا. اليوم أيضا سوف نعزز علاقاتنا مع أسرنا".
وكان وزير الداخلية أميت شاه من أوائل المسؤولين الذين كتبوا تغريدات بمناسبة اليوم العالمي لليوجا.
وكتب "اليوجا وسيلة لإيجاد توازن بين الجسم والعقل، عبر العمل والإنسانية والطبيعة، هذه الهدية القيمة التي منحتها الثقافة الهندية للإنسانية بأكملها حظيت بقبول عالمي بسبب جهود مودي".
ويعتبر التنفس بطريقة صحيحة، أحد الفنون التي يتقنها من يمارس اليوجا، وهو التنفس العميق الذي يقوم به الشخص بوعي فيؤثر إيجابيا على ممارسته لليوجا وبالتالي يحسن من صحته.
ويساعد التنفس العميق الأعصاب والعضلات على الاسترخاء، كما ويساعد على تخليص الجسم من السموم الضّارة التي تتراكمُ فيهِ، وبشكل خاص في الرئة كغاز ثاني أكسدي الكربون، والفضلات الناتجة عن عملية الاستقبلب التي تحدث داخل الخلايا، كما يساعد أيضا على التخلص من التوتر.
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