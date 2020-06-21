6 فوائد صحية لفاكهة المشمش.. أبرزها تقوبة البصر ومكافحة الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:22 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تقول ماريا سيدفا في تقريرها بموقع “ليزا” الروسي إن المشمش يحتوي على البوتاسيوم المفيد للأوعية الدموية. كما يحتوي على كميات قليلة من المعادن على غرار الفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

وأضافت الكاتبة أن المشمش يوفر نسبة جيدة من الألياف التي يحتاجها الجسم في عملية الهضم. كما أنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي تقلل من نسبة الكولسترول في الدم ويحافظ على السكر عند مستويات طبيعية. ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، والفيتامينات “أي” (A) و”سي” (C) و”إي” (E) ، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد المفيدة للصحة.

وتعطي مادة البيتا كاروتين المشمش لونه البرتقالي المميز، وعند تناوله تتحول تحت تأثير عمليات مختلفة إلى الفيتامين “أي” الضروري لصحة أعيننا.

فوائد المشمش

1- يساعد في تقوية البصر، ويحمي العين من التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن، إلى جانب التأثيرات البيئية السلبية والإجهاد وأسلوب الحياة غير الصحي.

2- مفيد لصحة الجهاز القلبي الوعائي.

3- يحسن عمل الجهاز الهضمي بفضل الألياف التي تسهل حركة الأمعاء. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المتكرر وانتفاخ البطن، يوصي الأطباء بإدراج المشمش في النظام الغذائي.

4- يحسن صحة البشرة بفضل ما فيه من الفيتامين “بي” الذي يكتسي أهمية بالغة في تسريع عملية تجدد خلايا البشرة.

5- يساعد في ترطيب الجسم، لهذا ينصح الخبراء بتناول ثمرتين منه بعد ممارسة الرياضة.

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6- يساهم في مكافحة الشيخوخة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه يحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

موانع لتناول هذه الفاكهة

أشارت الكاتبة إلى أن بعض الأشخاص ينصحون بتجنب استهلاك هذه الفاكهة لعدة أسباب:

إذا كان الشخص مريضا بداء السكري فيوصى بتناول المشمش بحذر شديد. فعلى الرغم من أنه منخفض السعرات الحرارية، فإنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

في حالة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المزمنة (على غرار القرحة، والتهاب البنكرياس، والتهاب القولون.. إلخ) سيكون من الضروري استبعاد المشمش من النظام الغذائي.

إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، فيمكن أن يسبب له المشمش السعال وسيلان الأنف والتورم والاحمرار والحكة، لذلك ينبغي تفاديه في هذه الحالة.

قد لا يناسب المشمش مرضى الكلى، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

وفي جميع الأحوال يجب عليك دائما استشارة طبيبك حول تناول المشمش أو أي غذاء آخر إذا كنت تعاني من أي مرض أو حساسية.

المشمش المجفف

عندما تجفف الفاكهة فإنها تفقد الماء ويزداد تركيز المعادن فيها. ولا تختلف موانع تناول هذه الفاكهة سواء كانت مجففة أو في حالتها الطبيعية. في المقابل، يكون عدد السعرات الحرارية في المشمش المجفف أكبر مقارنة بالمشمش الطازج، وهذا يعني أن المشمش المجفف قد لا يساعدك على تخفيض الوزن.

كيفية اختيار المشمش وتخزينه

يجب اختيار المشمش الذي يكون لونه برتقاليا مع مسحة وردية. أما فيما يتعلق بطريقة تخزينه، فينبغي وضعه في وعاء زجاجي مغلق بإحكام. وعندما يتم تخزينه في درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية، فقد تصل مدة صلاحيته إلى 10 أشهر دون فقدان خصائصه الغذائية.

وهناك طريقة أخرى لحفظ هذه الفاكهة لمدة أطول وذلك من خلال تجميده. وفي هذه الحالة، يجب تقطيع حبات المشمش إلى شرائح أو مكعبات ثم تجميدها. وتجدر الإشارة إلى أن المشمش المجمد لا تقل فوائده عن المشمش الطازج.