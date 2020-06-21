كورونا حول العالم.. تحذير أممي من "مرحلة خطيرة" وترامب يتحدى الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين لأسباب عدة، أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وحسب منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 8 ملايين و938 ألفا و678 إصابة.

فيما سجل العالم 467 ألفا و114 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 4.7 مليون متعاف، وذلك حتى الساعة 9 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش.

مرحلة خطيرة

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة الفيروس بعد أن بلغ عدد الإصابات، الخميس المنقضي، 150 ألف إصابة حول العالم وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف هذا العدد سُجل في الأمريكيتين.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "العالم في مرحلة جديدة وخطيرة.. الفيروس ما زال ينتشر بسرعة، ما زال فتاكاً، وما زال معظم الناس يتأثرون به بسرعة".





ترامب يتحدى الفيروس

وفي الوقت الذي أصاب فيه فيروس كورونا المستجدّ أكثر من مليوني شخص في أمريكا اللاتينية وأكثر من 2,25 مليون في الولايات المتحدة، تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الوباء عبر تنظيم أول تجمع انتخابي في قاعة مغلقة بعد العزل في وقت تبيّن أن 6 من بين منظمي التجمع مصابون بـ"كوفيد-19".





وأعلن ترامب خلال تجمّع انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه أمر السلطات الصحية في البلاد بخفض أعداد الفحوصات التي تجريها يوميا، لأنّ إجراء مزيد من الفحوصات يعني تسجيل مزيد من الإصابات.





وقال ترامب في أول مهرجان انتخابي ينظّمه منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء "كوفيد-19"، إنّ الفحوصات هي "سلاح ذو حدّين".

ومن دون أن يوضح ما إذا كان جديّاً في ما يقول أم لا، أوضح ترامب أنّ "الجانب السيء هو أنّه عندما نجري هذا الكمّ من الفحوصات، نجد المزيد من الناس، نجد المزيد من الإصابات".

وسارع مسؤول في البيت الأبيض إلى توضيح أنّ ترامب لم يكن جديّاً في ما أعلنه.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه إنّ ترامب "كان من دون شكّ يمزح بهدف التنديد بالتغطية الإعلامية العبثية" للأزمة الصحيّة في البلاد".





الصين

وأعلنت الصين، الأحد، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواصل فيه بكين محاربة تفشي جديد للمرض متمركز في أكبر سوق زراعي في المدينة.

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة "خبي" المحيطة بها.

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وتم الإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.

كما تم الإبلاغ عن 227 حالة إصابة بالفيروس في العاصمة الصينية منذ 11حزيران/ يونيو الجاري، عندما تم تتبع مجموعة من الإصابات جرت بسوق "شينفادي".





روسيا

بدورها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد منذ 30 نيسان/أبريل الماضي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا قولها في تقريرها اليومي أنه بذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 584 ألفا و 680 حالة، بما في ذلك 236 ألفا و 858 حالة نشطة.





إيطاليا



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 238275 حتى الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34610 حالات وتعافى 182453 من المصابين حتى الآن.





الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 15413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 410 ألف و 461 حالة إصابة.

فلسطين

سجلت فلسطين 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وإصابة في طولكرم ما رفع حصيلة الإصابات إلى 1022 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وتحديدا في الخليل جنوبي الضفة، ونابلس، شمالي الضفة، ورام الله وسط الضفة.