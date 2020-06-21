توقيت دخول الحمام للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 11:47 صباحاً - تعليم الطفل دخول الحمام يحتاج إلى وقت، لكن بإمكانك البدء في تدريبه من سنة ونصف حتى عمر 3 سنوات، وفي العادة يبدأ الأطفال في الاستغناء عن الحفاضة ودخول الحمام من عمر سنتين إلى 3 سنوات، ويحتاج تدريب الطفل إلى وقت من 6- 3 أشهر.

لا تأخذي الأمور في بدايتها على محمل الجد وتتعاملي بأسلوب غير مرن مع طفلك، المرونة ستقطع عليكِ نصف الطريق، تعلمي عن مراحل تطور الطفل وراقبي طفلك فإن النمو يختلف من طفل إلى آخر، خطوات وشروط يعرضها عليك الدكتور أحمد عبدالعال استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، تساعدك على التخلص من حفاضة طفلك.

شروط دخول الحمام

الاستعدادات الجسدية للطفل

إن كان الطفل قادراً على التحدث والنطق. معرفة كيفية الصعود والنزول على الكراسي والطاولات وغيرها من الأشياء. إن كان يستطيع خلع البنطلون بنفسه، بعد تعليمه كيف يبدل ملابسه. إن كان يقوم بعمل حركات تدل على رغبته في الحمام؛ مثل أن يقوم بحركة القرفصاء. فهذه العلامات تدل على أنه مستعد لدخول الحمام.

الاستعداد النفسي للطفل

تدريبه نفسياً يحتاج إلى صبر منك، هذا لأن الطفل لديه شخصية مستقلة، لذا إذا لاحظت عليه مجموعة من علامات الاستعدادات النفسية، يمكنك تشجيعه عليها، مثل رغبة الطفل في تغيير الحفاضة. أو رغبته في التخلي عن الحفاضة والانزعاج منها، والرغبة في ارتداء الملابس الأخرى.

نصائح عند تعليم الطفل دخول الحمام

1 – لا تضغطي على طفلك عند دخول الحمام، وبعض الأمهات أو الآباء قد يستخدمون التعنيف البدني أو اللفظي، لكن هذا لا يجدي نفعاً، واعلمي أن الخطأ ليس بالطفل.

2 - لا تقارني طفلك بغيره من أبناء العائلة، في توقيت دخول الحمام.

3 - اختيار التوقيت المثالي للطفل يريح الوالدين، لهذا تكلمي معه عن البول والبراز بأسماء ليست علمية ولكن سهلة عليه. لا تلحي على طفلك لاستخدام المرحاض، فقد يعند ويرفض الدخول؛ فبعض الآباء يرغبون في توفير ثمن الحفاضات والبعض الآخر يرى أن الطفل كبر على التبول في الحفاضة، لهذا يقررون أن عليهم الضغط عليه، ولكن هذا سيؤخر تدرب ابنك على دخول الحمام. الفئات الأكثر استعداداً لدخول الحمام الفتيات دون الذكور، لهذا استغلي هذه المعلومة عند تعليم ابنتك.

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4 - يمكنك أن تساعديه على تعلم دخول الحمام من خلال رؤية فيلم كارتون فيه طفل تعلمه أمه أن يدخل الحمام.

5 - يجب أن تستعدي لتغيير خططك حول طريقة تعليم الطفل دخول الحمام، باختلاف الفصول، وهذا لأن بعض الأمهات يفضلن تأجيل عملية التعلم إلى فترة الصيف حتى لا يمرض الطفل بسبب خلع ملابسه لفترة طويلة.

أدوات تعليم الطفل دخول الحمام

1 – عندما تشترين القصرية أو النونية خذيه معك ليختار التي يفضلها، كما يتوجب عليك شراء كرسي حمام صغير مناسب للأطفال لاستخدامه، في الاعتلاء والوصول إلى المرحاض.

2 - اختاري ملابس تحتية أو سراويل داخلية مصنوعة من القطن ويمكن سحبها، لتشعر الطفل بأنه لن يتخلى عن الحفاض بشكل كلي.

3 - هناك سراويل تساعد طفلك على امتصاص البلل والتدرب على دخول الحمام.

4 - اشتري مقعد التدريب المستخدم على سطح المرحاض، ميزته أنه مبطن ويريح طفلك عند الجلوس على المرحاض.