شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب «كوب ماء» على الريق يزيد المناعة ضد الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء ألمان، عن أن شرب كوب من الماء صباحاً على الريق يومياً مفيد جدا لصحة الجسم، كونه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

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وأكد العلماء الذين شاركوا في إعداد الدراسة، أن شرب كوب من الماء على الريق ساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي لدى 20% من المتطوعين الذين شملتهم الدراسة، ما يشير إلى أن شرب الماء على الريق يساعد في تخفيف السمنة.

كما كشفت نتائج الدراسة، عن أن شرب الماء على الريق يعزز المناعة ضد الفيروسات، وأن بشرة عدد من المشتركين أصبحت أكثر نعومة ونضارة واختفت منها مناطق الاحمرار وتقشر الجلد، واكتسب شعرهم مزيدا من الحيوية.

ونصح الباحثون بالمواظبة على شرب 300 ملليلتر من الماء العادي على الريق يومياً، مؤكدين أن النتائج الإيجابية للمواظبة على ذلك ستظهر خلال أسبوعين فقط.