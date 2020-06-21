تعرف على أسس اختيار الشريك المثالي

قبل الإرتباط عليك أن تعرفي جيدًا ماذا ترغبين من مواصفات في شريككِ، وهناك بعض الصفات الجوهرية التي لا يمكن أن تتنازلي عنها.

اختلافاتنا وطريقة تفكيرنا هي ما تجعل الأمر يحتاج للكثير من القواعد والأمور التي تدلّكِ إلى اختيار الزوج الصالح، الذي تعيشين معه حياة سعيدة وكريمة، كما تحلم كل فتاة.



اختيار الشريك

- أهم شيء أن تعرفي جيدًا ماذا ترغبين من مواصفات في شريككِ، وهناك بعض الصفات الجوهرية التي لا يمكن أن تتنازلي عنها، وهناك أخرى مواصفات قد نطلق عليها "ثانوية"، والتي ربما تتخلين عنها، بخاصة وإن بدأتِ تشعرين بمشاعر حب ووفاق بين شريكين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد رجل كامل، فيجب أن نكون منطقيين في "سقف توقعاتنا".

- نظرة الأهل في أحيان كثيرة تكون ثاقبة، فالأب والأم لديهما خبرة أكبر في الحياة، لا بأس أن نأخذ برأيهما عن الشريك.

- القبول، وهو قد يكون مؤشرًا جيدًا على أنّ هناك بعض التآلف بينكما، فلا بأس بهذه الأحيان أن تتبعي قلبكِ.

- أن تعرفي نفسكِ جيدًا، سوف يسهّل عليكِ التعامل مع الآخرين، بخاصة وأن تعرفي عيوبكِ جيدًا، حتى تعرفي هل هذا الشخص سيستطيع التعامل معها أم لا.

- ركزي في تعاملات شريككِ مع أقاربه، مثل أمه واخته، فهي سوف تعكس الكثير عن حياته عمومًا، ولا تنشغلي بالحب والرومانسية مثلما يفعل البعض، لكي تستطيعي أن تدركي الصفات غير الظاهرة للرجل، والتي أحيانًا يخفيها للتجمل، مثلما نفعل في بداية العلاقات، والمواقف الصعبة والأزمات سوف تكشف لكِ الكثير عنه.

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