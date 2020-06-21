شكرا لقرائتكم خبر عن «كريم» تطلق تطبيقًا متعدد الخدمات لنقل الأفراد والمنتجات والدفع الإلكترونى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة كريم تطبيق Super App تطبيقًا متعدد الخدمات، لتصبح منصة تقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى بالإضافة لنقل الأفراد، وهى خدمات نقل الأشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكترونى، وذلك طبقا للخدمات المتاحة فى كل دولة.

وسيتمكن عملاء كريم حول المنطقة - طبقا للخدمات المتاحة فى التطبيق بكل دولة - من طلب رحلات عن طريق خدمات النقل التشاركى، وطلب الطعام من أكثر من 10.000 مطعم مشارك حول المنطقة، بالإضافة لطلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت أو الصيدليات أو تجار آخرين، كما يستطيعون طلب خدمات من تجار غير مشاركين على التطبيق وسيقوم أحد الكباتن بشراء السلع وتسليمها إلى أى مكان، كما يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة الدفع الإلكترونى Careem PAY والتى يمكن من خلالها أيضا تحويل رصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة، مما يجعل من السهل دفع جميع الخدمات بطريقة آمنة.

أما من ناحية التجار، فسيتمكن التجار أو أصحاب منافذ البيع المختلفة من عقد الشراكات مع شركة كريم، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 33 مليون عميل حول المنطقة من خلال تطبيق Super App، مما سيساهم فى توسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية وتوصيل منتجاتهم المتنوعة، وكذلك استخدام خدمات الدفع الإلكترونى، لخدمة المزيد من الأفراد.

وقال مدثر شيخة، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذى لشركة كريم: «التوجه الأخير فى ثقافة المستهلكين للتجارة الإلكترونية يمثل فرصة عالمية ومهمة، وازداد الإيمان بأهميتها، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية، وتطبيق Super App الذى نقدمه يدعم هذا التحول السريع من خلال الجمع بين مختلف الخدمات اليومية الأساسية للعملاء فى مكان واحد، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل، نحن نقوم بتصميم المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات حتى يتمكن الأفراد من الحصول على الخدمات التى تهمهم بطريقة أسهل». وتتوقع «كريم» أن تشهد زيادة فى نسبة الإيرادات، وانخفاضًا فى تكاليف جذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء عن طريق البيع المتقاطع واستخدام العملاء لمنتجات وخدمات متعددة، كما تخطط لأن تتوسع فى أعمال تطبيق Super App، وتفتح منصتها للمزيد من المشاركين لطرح خدماتهم الخاصة على التطبيق.