شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» تطلق خدمات مدفوعة للموسيقى والمشاهدة فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منصة يوتيوب خدمتين جديدتين مدفوعتين فى مصر خلال الأسبوع الماضى، هى «يوتيوب ميوزيك» وهو تطبيق جديد للاستماع للموسيقى، و«يوتيوب بريميوم» وهى خدمة اشتراك مدفوعة لمشاهدة بدون إعلانات عبر التطبيق الأساسى.

وقالت ليليانا أبودلو، مديرة برنامج الشراكات الموسيقية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى يوتيوب، إن منصة YouTube Music تحتوى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى وهى مصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى التى يحبونها ومساعدتهم فى اكتشاف أغانٍ جديدة وفنانين جدد. وتعتبر الموسيقى ثانى أكثر الفئات شعبية على YouTube بعد فئة الترفيه فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت فى مقابلة عبر خاصية الفيديو كونفرانس إلى أنه فى 2019 كان 70% من مستخدمى الإنترنت فى مصر يشاهدون اليوتيوب بشكل يومى، وتعد الموسيقى جزءا رئيسيا من المحتوى الذى يبحث عنه المصريون، ولذلك قررت يوتيوب إطلاق خدمات تطبيقها الجديد «يوتيوب ميوزك» فى مصر. وأوضحت أن هناك نوعين من الخدمة واحدة مجانية ولكن يجب على المستخدم أن يكون متصلا بالإنترنت ويضطر إلى مشاهدة الإعلانات، وأخرى مدفوعة تعمل بدون إنترنت وبدون إعلانات مقابل 50 جنيها شهريا.

وردا على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول آلية تسعير الخدمة ومدى توافقها مع متوسط دخول المصريين، قالت ليليانا إنه تم أخذ كثير من العوامل فى الاعتبار عند عملية التسعير منها متوسط الدخل فى مصر وأسعار الخدمات المنافسة، مشيرة إلى أن سعر متوسط سعر الخدمة يختلف بين الدول العربية.

وأوضحت أن التطبيق يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، حيث يقوم بالتعرف على سلوك المستخدم من خلال الموسيقى التى يستمع إليها والتى يبحث عنها وغيرها من عمليات تحليل البيانات، ليرشح للمستخدم الأغانى والمقاطع الموسيقية التى تناسب ذوقه، وعن مميزات تطبيق يوتيوب ميوزك، قالت إن هناك عدة مميزات أبرزها مكتبة موسيقية واسعة، وميزة البحث الذكى، حيث تساعد هذه الميزة فى العثور على الأغانى التى يبحث عنها المستخدم حتى لو كان لا يتذكر سوى بضع كلمات فقط.

وأضافت أبو دلو أن يوتيوب فخورة جدا بالتاريخ الموسيقى الغنى لمصر المتواجد على منصتها، مشددة على دور يوتيوب فى نجاح شركات الإنتاج العربية والفنانين العرب فى المجال الرقمى، لافتة إلى أنه تم تصميم تطبيق YouTube Music لمساعدة الناس على الاستمتاع بالموسيقى التى يحبونها سواء كانت إصدارات رسمية أو فيديوهات موسيقية شهيرة، ومساعدة الفنانين أيضاً على الموصول لمحبيهم بطريقة سلسة وأسهل.

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أما الخدمة الأخرى «يوتيوب بريميوم»، وهى خدمة اشتراك مدفوعة عبر تطبيق يوتيوب، فتوفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات، وإمكانية تشغيل الفيديوهات عند استخدام تطبيقات أخرى، والوصول دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى مزايا منصة YouTube Music.