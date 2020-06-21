شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب جلطة وعمى وفشل كلوي وبتر أطراف.. «الخضيري» يحذر من «خلطات شائعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة إهمال تعليمات الطبيب واتباع الوصفات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مقولة: “لا يهمونك المستشفيات! وسموم شركات الأدوية؛ خذ فص ثوم وليمونه وقرفة وزنجبيل تشفي الضغط وتخفض الكلسترول..والسكر” هذه الجملة سببت حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف “الخضيري” أن اتباع هذه النصيحة وإهمال توصيات الأطباء قد يتسبب في تضخم القلب لمن ترك أدوية الضغط، جلطة لمن ترك أدوية الكلسترول بسببها، وفشل كلوي، وعمى، وبتر أطراف لمن ترك أدوية السكر بسبب تلك النصيحة.