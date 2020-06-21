شكرا لقرائتكم خبر عن 1 من كل 5 أشخاص في العالم لديهم مشاكل صحية تعرضهم لخطر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعاني حوالي 1 من كل 5 أشخاص في جميع أنحاء العالم من حالة صحية كامنة واحدة على الأقل مما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض فيروس كورونا الحاد حسبما يقول الباحثون بكلية لندن للصحة والطب الأستوائى، وفقا لما ذكره تقرير لموقع webmed الطبي .

في حين يشير تحليل البيانات من 188 دولة إلى أن 22 ٪ من سكان العالم ، أو 1.7 مليار شخص ، قد يحتاجون إلى تدابير وقائية إضافية ، حتى لا يعاني جميع الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة من مرض كوفيد 19 الشديد إذا أصيبوا بالفيروس.

ووفقا للتقرير خلص الفريق الدولي من المحققين إلى أن 4 ٪ (349 مليون) من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى دخول المستشفى ، وفقًا للدراسة المنشورة في في مجلة لانسيت جلوبال هيلث.

وقال مؤلف الدراسة أندرو كلارك ، الأستاذ المساعد في الصحة العامة والسياسات في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "مع خروج البلدان من الحظر ، تبحث الحكومات عن طرق لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من فيروس ما زال منتشراً.

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مضيفا "نأمل أن توفر تقديراتنا نقاط بداية مفيدة لتصميم إجراءات لحماية أولئك الذين هم في خطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة قد يتضمن هذا تقديم المشورة للأشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية لتبني تدابير إبعاد اجتماعي مناسبة لمستوى الخطر لديهم ، أو إعطاء الأولوية لهم للتلقيح في المستقبل.

تشمل عوامل خطر الإصابة بـفيروس كورونا الحاد أمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لاحظ الباحثون أن دراستهم ركزت على الحالات الكامنة المزمنة، ولم تتضمن عوامل خطر محتملة أخرى لـفيروس كورونا الشديد ، مثل العرق والوضع الاقتصادي، وهذا يعني أن التقديرات قد لا تقدم صورة كاملة ، ولكنها تعمل كنقطة انطلاق لواضعي السياسات.