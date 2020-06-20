السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمننا ونؤيد حقها في حماية حدودها الغربية من الإرهاب المزيد

قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، إن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

وشددت في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"، على وقوف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

وعبرت المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب، حسب البيان.





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ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات الرئيس السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وأوضحت الخارجية السعودية ان بيانها هذا ياتي إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.

كان السيسي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، أكد أن “أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار".

وقال خلال خلال تفقده القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، السبت، إن "مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي”.

وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري أطلقت مصر مبادرة شاملة للحل السياسي في ليبيا، تشمل وقف إطلاق النار وجلوس الأطراف للتفاوض للوصول إلى حل سياسي برعاية الامم المتحدة، ونزع سلاح المليشيات والمرتزقة والتوقف عن التدخلات الخارجية في ليبيا، ولاقت المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" تاييدا واسعا عربيا ودوليا.