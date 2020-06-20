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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. أمريكا توقف تجربة دواء روّج له ترامب والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
أكدت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، اليوم، أنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.
وقالت المعاهد، في بيان، إن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدّم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرَّهم.
وقبل أيام، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.
وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين علاجاً لكوفيد-19.
وروّج ترامب لهذا الدواء بوصفه علاجاً محتملاً، قائلاً في مارس إن لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين.
وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترامب إنه تناول الدواء بشكل وقائي، بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19
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