علامات السكري تبدأ من 8 سنوات.. لا يظهر فجأة عند البالغين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة لجامعة بريستول البريطانية أن العلامات المبكرة لإصابة البالغين بمرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن تظهر في عمر لا يتجاوز 8 سنوات، أي قبل عقود من تشخيص المرض.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت، الجمعة، في دورية "رعاية مرضى السكري"، تعقب الباحثون عملية التمثيل الغذائي المقاسة من عينات الدم المأخوذة من المشاركين في الدراسة عندما كان عمرهم 8 و 16 و 18 و 25 سنة، ليعثروا على بعض العلامات المفيدة.

وتعقبت الدراسة أكثر من 4 آلاف شخص، وجمع الباحثون المعلومات الوراثية مع نهج يسمى "الأيض"، يتضمن قياس العديد من الجزيئات الصغيرة في عينة الدم لمحاولة تحديد الأنماط الخاصة بالمراحل المبكرة من تطور مرض السكري من النوع 2.

ويقول الدكتور جوشوا بيل، أحد الباحثين البارزين بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بريستول: "كنا نعلم أن مرض السكري لا يتطور بين عشية وضحاها، ما لم نكن نعرفه هو كيف تظهر العلامات الأولى لنشاط المرض في وقت مبكر من الحياة وكيف تبدو هذه العلامات المبكرة".

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ويضيف: "مرض السكري هو الأكثر شيوعًا في سن أكبر، ولكننا نرى علامات قابلية الإصابة بالمرض في وقت مبكر جدًا قبل عقود من تشخيصه".

وتابع: "تم رصد انخفاض في أنواع معينة من الكوليسترول الحميد في عمر 8 سنوات قبل رفع أنواع أخرى من الكوليسترول بما في ذلك الكوليسترول الضار، كما ارتفع الالتهاب والأحماض الأمينية بعمر 16 و 18 عامًا، واتسعت هذه الاختلافات بمرور الوقت".

وتساعد هذه النتائج في الكشف عن كيفية ظهور مرض السكري وما هي السمات التي يمكن استهدافها قبل ذلك بكثير لمنع ظهور المرض ومضاعفاته، وهذا يوسع من فرصة التدخل في وقت أبكر بكثير لوقف مرض السكري قبل أن يصبح مضرا.