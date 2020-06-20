شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن نقل «الأحذية» لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” عبر الأحذية، وإصابته للأفراد. Advertisements

وقالت المنظمة، إن هذا الاحتمال “ضعيف للغاية”. وأضافت المنظمة، أنه من باب الاحتياط وخاصة في البيوت التي بها أطفال يحبون أو يلعبون على الأرض، يجب الحرص على ترك الحذاء خارج باب المنزل ، لافته إلى أن ذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

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