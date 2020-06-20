شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحدد موعداً لإنتاج لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 أعلن مدير معهد "غاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد قد يبدأ في الخريف القادم.

ونقل المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية عن غينتسبورغ قوله: "إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد ينطلق في خريف 2020، وبفضل النظام الخاص باختبار المناعة لـ"كوفيد-19" والذي أنتجه معهد "غالاميا" تم تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم"، وفقاً لروسيا اليوم.

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