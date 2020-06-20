شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سويسرية توقف التجارب على هيدروكسى كلوروكين لعدم وجود متطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس إنها أوقفت تجربتها على عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابى فيروس كورونا لعدم وجود مشاركين أو متطوعين لإجراء التجربة حيث ظهرت بيانات من دراسات أخرى تثير الشكوك حول فعاليته.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" بدأت محاكمة نوفارتس في أبريل وسعت لاختبار الدواء لدى 440 مريضاً في المستشفى لكن المشروع نجح مع عدد قليل للغاية ، وتأتي خطوة نوفارتيس بوقف التجارب على عقار الملاريا هيدروكسى كلوروكين بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA هذا الأسبوع بإلغاء ترخيص استخدام الطوارئ لهيدروكسي كلوروكين ضد COVID-19 على أساس ذلك ، ومن غير المحتمل أن يساعد دواء مرتبط ، كلوروكين ، المرضى.

تم اكتشاف هيدروكسي كلوروكين ، الذي يستخدم أيضًا لعلاج الاضطرابات الالتهابية بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترويج لها ، على الرغم من عدم وجود دليل علمي على أنه يساعد ضد فيروس التاجي الجديد.

تم إيقاف العديد من الدراسات حول دواء الملاريا الذي تعود إلى عقود من الزمن ، بما في ذلك في بريطانيا ، بعد أن خلص العلماء إلى أنه "عديم الفائدة" ضد فيروس كورونا، كما أوقفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع تجاربها على هيدروكسي كلوروكوين .

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وأوضحت نوفارتيس إن تحدي وجود مشاركين يواجه تجربة هيدروكسي كلوروكوين جعل من غير المحتمل أن يتمكن الفريق السريري من جمع بيانات ذات مغزى في إطار زمني معقول لتحديد فعالية هيدروكسي كلوروكوين في علاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

تبرعت شركة نوفارتيس بما يصل إلى 130 مليون جرعة من هيدروكسي كلوروكين ، بما في ذلك الملايين في الولايات المتحدة .