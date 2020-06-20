انقاص الوزن في 3 ايام برجيم الفول المدمس المذهل 

اول ما يجب فعله من اجل انقاص الوزن هو التخلي عن العادات السيئة مثل تناول المأكولات الغنية بالدهون والسكريات والجلوس لمدة طويلة خلال النهار. ولهذا ينصح باعتماد نظام حياتي وغذائي صحي وبممارسة التمارين الرياضية وشرب كمية كافية من الماء والنوم لما لا يقل عن 7 ساعات يومياً. كذلك من المفيد ان يتم بين الحين والآخر اتباع حميات موقتة تساعد على انقاص الوزن وعلى نحت الجسم واستعادة الرشاقة من دون الشعور بالحرمان ان تعريض الصحة للاذى. ومنها مثلاً رجيم الفول المدمس الذي يؤدي الى نتائج مذهلة. في 3 ايام فقط.

فوائد الفول المدمس



اشارت دراسة حديثة اجريت في جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الاميركية الى ان افضل الانظمة الغذائية التي تساعد على انقاص الوزن الزائد وعلاج مشاكل السمنة يقضي بتناول الاطعمة التي تحتوي على البروتينات ومنها الفول المدمس.

ووجد الباحثون ان النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 40 و60 عاماً واللواتي اعتمدن نظاماً غذائياً غنياً بالمواد البروتينية تمكن من خسارة الوزن بطريقة اسرع من اولئك اللواتي لم يفعلن هذا. ولهذا نصحوا الاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بالحرص على اضافة البروتينات النباتية الى وجباتهم اليومية وذكروا في هذا السياق العديد من الاطعمة الصحية مثل لحم الدجاج والبقوليات ومنها الفول والفاصولياء.







فوائد الفول للرجيم

يساعد رجيم الفول على خسارة الوزن ونسف الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة الخاصرتين. ويعود هذا الى احتوائه على البروتينات والالياف التي تحفز الشعور بالشبع وتحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

برنامج الرجيم



يمكن اتباع رجيم الفول لمدة 3 ايام حيث يساعد على خسارة ما لا يقل عن كيلوغرام ونصف. ومن اجل ذلك ينصح باتباع برنامجه من دون اخطاء.



الفطور. نصف كوب من الفول المدمس المحضر من دون زيت ومن دون اي مواد دهنية ضارة اخرى، نصف رغيف خبز محمص متوسط الحجم.

الغداء. نصف كوب من الفول المدمس الخفيف مع طبق صغير من شرحات الطماطم ونصف رغيف متوسط الحجم من الخبز المحمص.

العشاء. نصف كوب من الفول المدمس الخالي من الدهون الضارة مع طبق صغير من شرحات الطماطم ونصف رغيف متوسط الحجم من الخبز المحمص. ويمكن اضافة تحلية تحتوي على نصف كوب من الايس كريم بالفانيليا.

طريقة تحضير الفول المدمس الصحي للرجيم

لتحويله الى طبق يساعد على انقاص الوزن من الضروري تحضير الفول المدمس بطريقة صحية اي من دون اضافة اي نوع من المواد الضارة.

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المقادير

كوبان من الفول المسلوق

ست حبات ثوم مطحونة جيداً

ملعقة صغيرة من الملح



نصف كوب متوسط الحجم من عصير الليمون

كوبان من الماء

ملعقتان صغيرتان من الكمون

للتقديم



حبتان من البصل او اكثر بحسب عدد الاشخاص

بضع حبات مغسولة ومقطعة من الفجل

بضعة اغصان من النعناع الطازج

ويمكن اضافة كوب من الزيتون

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 يضاف اليه الفول ويترك على نار هادئة لدقائق قليلة.

3 يرفع المزيج عن النار ويهرس الفول قليلاً ثم يضاف اليه عصير الليمون والثوم والكمون والملح.

4 تخلط المكونات جيداً ويوزع الخليط على اطباق التقديم مع الفجل والبصل والنعناع والزيتون. ويمكن اضافة القليل من زيت الزيتون. وهكذا يمكن الحصول على طبق يساعد على انقاص الوزن شرط ان يتم تناوله بكمية معتدلة.