كورونا حول العالم.. بكين تفحص "أفراد التوصيل" وفلسطين تشدد القيود

على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين لأسباب عدة، أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.



وحسب منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 8 ملايين و776 ألفا و448 إصابة.

فيما سجل العالم 462 ألفا و897 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 4.6 مليون متعاف، وذلك حتى الساعة 8 من صباح السبت بتوقيت جرينتش.

اختبارات لأفراد التوصيل في بكين

قالت صحيفة "بكين نيوز"، السبت إن المسؤولين في العاصمة الصينية بكين بدأوا في إجراء اختبارات للحمض النووي لأفراد توصيل الطعام والطرود مع تعزيزهم الجهود الرامية إلى وقف تفش لفيروس كورونا في بكين.

ووسع المسؤولون الاختبارات عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة منذ ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع.

ويمثل هذا أول تفش للفيروس في بكين منذ شهور وقد تجاوز الآن الأعداد التي سجلت خلال الذروة السابقة في أوائل فبراير شباط.

وركزت اختبارات الكشف عن "كوفيد-19" في بادئ الأمر على المناطق السكنية قرب سوق شينفادي المترامية الأطراف وعلى العاملين والمتسوقين هناك.

ويستهدف المسؤولون الآن عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبيات الذين يجوبون عادة المدينة حيث تعد أساطيل المركبات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي يركبها الأشخاص الذين يوصلون الطرود والطعام مشهدا مألوفا.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفش جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

تشديد القيود في فلسطين

سجلت فلسطين قفزة غير مسبوقة بإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطة الفلسطينية لتشديد القيود في نابلس والخليل وقرية في رام الله.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 75 إصابة بفيروس كورونا، الجمعة.

ولم يسبق أن تم تسجيل هذا العدد من المصابين خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء في فلسطين في شهر مارس الماضي.

وأضافت الكيلة أن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 870 إصابة، بينها 273 إصابة نشطة.

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ولفتت إلى أن مجمل حالات التعافي بلغ 592 حالة، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 5 حالات.

وعلى إثر ذلك فقد أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، أنه تقرر إغلاق المساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح والدواوين والمقاهي والنوادي وصالات الرياضة والمراكز التعليمية بما فيها الجامعات والكليات، فضلا عن صالونات الحلاقة.

وأشار إلى أن الإغلاق يبدأ من فجر السبت، وذلك ليتسنى لفرق الطب الوقائي القيام بواجبها وحصر المخالطين وفق الخارطة الوبائية.

الإصابات في فرنسا تتجاوز 197 ألفا

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 197353، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.





وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29620، فيما تعافى 74241.

وقد مر حوالي 21 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.

الوفيات تتجاوز 28 ألفا في إسبانيا

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245575، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إسبانيا بلغ 28315، فيما تعافى 150376.

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في اسبانيا.

الإصابات تتجاوز 238 ألفا في إيطاليا

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34561، فيما تعافى 181907.

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

601 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بالجمعة.

بحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 174 ألفا و700 حالة، بزيادة نحو 300 حالة.