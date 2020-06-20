أفكار لتعامل العروس مع تجاهل الزوج لها في بداية الحياة الزوجية

من أصعب اللحظات التي قد تمر بها العروس الجديدة هو أن يتجاهلها الزوج خصوصا مع بداية الحياة الزوجية لأن هذا التصرف يحمل تفسيرات عدة منها تفسيرات سلبية. ولكن يجب أن تعرفي عزيزتي العروس أن ليس كل تجاهل من الزوج يعني إهمال لك أو نفور منك بل يحصل أحيانا مع العروس التي يعشقها زوجها ويُفسّر التجاهل هنا بأسباب خاصة أو اجتماعية.

ولكن في كلتا الحالتين يُعد الإهمال خطأ يمارسه الرجل ولكن كيف تتعاملين عزيزتي العروس مع هذا التجاهل؟

عليك أولا عزيزتي أن تتعرفي على السبب الرئيسي للمشكلة للتعامل معه، وينصح الخبراء النفسيين بطرق عدة تساعدك في التعامل الايجابي مع هذه المشكلة.

يجب أن تتعرفي على السبب الرئيسي لتجاهله لك

- إن أفضل طريقة وأكثرها فعالية لعلاج تجاهل زوجك لك، بحسب علماء النفس هو التحدث إليه وعليك أن تتعلمي كيفية التواصل معه بشكل فعال وأن تتعلمي كيفية التعبير عن مشاعرك. فلا تقولي له مثلا "استمع لما اقوله" أو "أنت لا تهتم بي او بمشاعري" لأن مثل هذه العبارات ستزيد الموقف سوءا بل يجب أن تُلفتي نظره الى المشكلة من دون أن تُوجهي له أوامر حول كيفية التعامل معك.

- في حال كان التجاهل ناجم عن خطأ ما صدر عنك عليك أن تُبادري عزيزتي إلى القيام بشيء مميز لزوجك تُظهرين له من خلاله مدى اهتمامك به، كأن تفاجئيه مثلاً بإعداد طبخة يحبها أو تحضير مفاجأة رومانسية له وغيرها من الأفكار، كما ان مثل هذه الخطوة ستُعتبر اعتذار بطريقة غير مباشرة.

- أظهري له باستمرار نيتك الصادقة في الحفاظ على استقرار العلاقة بينكما وهذا يمكن أن يحصل بطرق عدة منها كتابة بعض رسائل الحب التي تُعيد له الأمان في وقت الأزمة بينكما والحديث معه مباشرة عن نيتك نحو علاقتكما وقدّمي نفسك كعروس يمكنه الاعتماد عليها دائما.

في بعض الاحيان يجب عليك أن تتجاهليه

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- لا تترددي في استعادة المواقف المميزة معه التي حصلت بينكما في الماضي خصوصا خلال فترة الخطوبة وبداية الزواج، وركزي على تلك المواقف التي أسعدتكما والتي ما زالت قادرة على رسم الابتسامة على وجوهكما بمجرد تذكّرها.

- عندما يتجاهلك الزوج تعاملي بكثير من الذكاء معه، كأن تحرصي على عدم اختلاق المشاكل وتجنب المشاجرات معه حتى لا تنساقي وراء انفعالاتك التي يصعب عليك التحكم بها وتزيده تجاهلا لك.

- كذلك حاولي أن تشاركيه في كل اهتماماته لتقتحمي عالمه الخاص وتُجبريه على التعامل معك بتواصل أعمق.

- في بعض الاحيان يجب عليك أن تتجاهليه من خلال نشاطات خاصة بك تُسعدك وليس من خلال قضاء وقتك في أمور تستفزه .

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