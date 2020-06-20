شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: اللقاح الصيني المحتمل لكورونا قد لا يكون جاهزًا للبيع خلال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لوكاله رويترز نقلا عن مسؤول تنفيذي بارز في الشركة المصنعه للقاح كورونا إن مرشح لقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين قد لا يكون جاهزا للبيع حتى عام 2021 على الأقل في الوقت الذي يكافح فيه الباحثون للانتقال إلى تجارب بشرية واسعة النطاق في البلاد بسبب نقص الإصابات الجديدة.

ويتم اختبار أكثر من 10 لقاحات تجريبية في البشر على مستوى العالم مع تسابق العلماء للحماية من فيروسات التاجية الجديدة التي قتلت أكثر من 450ألف شخص.

ولكن لم يجتز أي منها بعد تجارب المرحلة 3 من المرحلة المتأخرة التي تتطلب الآلاف من المشاركين لتحديد فعالية مرشح اللقاح.

Advertisements

وقال تشانغ يوتاو نائب رئيس مجموعة تشاينا ناشونال بايوتك جروب لوسائل الإعلام الحكومية "نأمل أن نتمكن من إطلاق المزيد من التعاون الدولي وإجراء دراسة سريرية متعددة المراكز من المرحلة الثالثة للمساعدة في توصيل اللقاح إلى السوق"، مؤكدا أن اللقاح لن يكون في السوق حتى العام المقبل على الأقل بناء على الخطط الحالية."

أصاب تفشي جديد في العاصمة بكين الأسبوع الماضي أكثر من 180 شخصا ، لكن يانغ قال إن عدد المرضى الجدد مقارنة بالسكان لا يزال منخفضا للغاية لجعله موقعا تجريبيا مثاليا.

CNBG هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية (Sinopharm) المدعومة من الدولة أظهر أحد اللقاحين التجريبيين اللذين طورتهما وحداته بعض العلامات الإيجابية في التجارب البشرية المبكرة.