الحمل العزيز والولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 10:43 صباحاً - "أنا حملي عزيز"، بهذه العبارة قد تتحدث بعض النساء معبرات عن كون حملهن يكون متعباً، أو أن ولادتهن تكون متعبة ومتعسرة، وفي بعض الأحيان يعني أنهن يحملن بصعوبة وعلى فترات متباعدة، وقد أطلقت الأمثال على الحمل العزيز مثل أن يقال عن الابن الذي تضعه أمه بعد معاناة بأنه " ابن العازة" أي الحاجة وتكون حريصة عليه وينشأ ضعيفاً وكثير الإعتلال، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" كل ما يهمك عن الحمل العزيز وعلاقته بالولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية حسبما يشير الدكتور عوض نبهان، إختصاصي النساء والولادة كالآتي. ما هو الحمل العزيز؟ هو الحمل الذي يحدث بعد تأخر الزوجة عن الحمل واستنزاف الكثير من الوسائل والمحاولات إلى أن يحدث.

وهو الحمل الذي يترافق مع القلق النفسي لكلا الزوجين بسبب تأخره.

وقد يكون الحمل الذي يتم عن طريق زراعة أطفال الأنابيب ويكون مكلفاً ومرهقاً.

وقد يكون الحمل المترافق بعوامل خطر تهدد استمراره وإستقراره.

وكذلك الحمل الذي يحدث في سن متقدمة للمرأة سواء التي تتزوج في سن متأخرة، أو المرأة التي تتأخر عن الانجاب حتى تصل لما بعد سن الخامسة والثلاثين. العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث الحمل العزيز وجود مشاكل صحية لدى المرأة الحامل قبل حدوث الحمل مثل النساء اللواتي يعانين من أمراض في القلب قبل الزواج مثلاً.

وجود مشاكل أخرى مثل إرتفاع ضغط الدم أو السكري قبل الزواج.

عمر الأم فالأم التي تحمل في سن متقدمة تكون معرضة لخوض تجربة الحمل العزيز، فهي معرضة للإجهاض أو الولادة المتعسرة، وتزداد نسبة حدوث التشوهات الخلقية عند الجنين.

قد يكون الحمل بتوأم من عوامل إحتمالية المرور بتجربة الحمل العزيز. ما هي سبل حماية الحمل العزيز لكي يتم بسلام وأمان؟ Advertisements يجب أن تقوم الحامل بإجراء فحوصات معينة على مدى فترة الحمل وتشمل هذه الفحوصات: فحوصات الدم التي تطمئن الحامل على نسبة الحديد وكذلك عدم وجود إلتهابات بقياس نسبة كرات الدم البيضاء. فحوصات السونار الرباعي وذلك لقياس طول عنق الرحم لتحديد طريقة الولادة، والوقاية من مخاطر الإجهاض، والترعض لضعف عضلة عنق الرحم. تحليل السائل المحيط بالجنين لكشف أي تشوهات خلقية عند الجنين. وتحليل البول باستمرار للكشف عن مرض السكر وإلتهابات البول، وارتفاع نسبة الأملاح. ويجب أن تمارس الحامل رياضة المشي في الهواء الطلق لمدة نصف ساعة على الأقل كل يوم، لأن المشي من أفضل الرياضات للحامل. كما يجب على الحامل أن تتبع برنامج غذائي صحي متوازن، يقي الجنين من المخاطر مثل خطر إرتفاع الدهون، ويحفظ قياسات ضغط الدم والسكر لديها في معدلها الطبيعي.

ويجب أن تحصل الحامل على ساعات نوم كافية ومريحة ومتواصلة خلال الليل.

ويجب أن تتناول الحامل المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب سواء في بداية الحمل مثل الفوليك أسيد، أو خلال الثلث الأخير حيث يزداد حجم الجنين وتزداد حاجته للعناصر الغذائية. ما هي طريقة الولادة الأنسب للحامل بالحمل العزيز؟ يفضل الأطباء أن تلد المرأة التي تحمل بصعوبة وبمتاعب كثيرة عن طريق الولادة القيصرية.

ويفضل أن تلد الحامل ولادة قيصرية في حال كانت في سن متقدمةلأنها تكون عرضة للخطر مع جنينها.

لا يفضل الأطباء أن تلد المرأة الحامل عن طريق زراعة أطفال الأنابيب ولادة طبيعية، بل يفضل أن تلد ولادة قيصرية.

ولا يفضل الأطباء أن تلد المرأة الحامل بتوأم عن طريق الولادة الطبيعية خوفاً على سلامة الأجنة، والتي يصنف حملها بأنه من " الحمل العزيز". مخاطر الحمل العزيز على النساء المتقدمات في العمر؟ يمكن أن تتعرض المرأة المتقدمة في العمر لخطر الإجهاض أي عدم إكتمال الحمل.

كما أنها تتعرض لخطر الولادة المبكرة، وتكون بذلك معرضة لأن تضع مولوداً غير مكتمل الرئتين ولذلك يوضع المولود في الحضانة الصناعية للحصول على جرعات من الكورتيزون، وفي حالات أخرى تحصل الأم على حقن من الكورتيزون قبل الولادة بأسبوع.

الأم المتقدمة بالعمر والحامل لأول مرة تخضع للولادة القيصرية بمعدلات أعلى من النساء اللواتي سبق لهن الولادة في نفس العمر.

وتتعرض لخطر النزف أثناء الشهر السابع بسبب نزول المشيمة من عنق الرحم.

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