آلام النمو لدى الأطفال: الأسباب والأعراض والرعاية المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوى

1.ما هي الآلام المتزايدة؟

2.ما هي أسباب آلام النمو؟

3.ما هي أعراضه؟

4.تشخيص آلام النمو

5.الرعاية المنزلية لآلام النمو

يشعر طفلك بالتعب الشديد خلال النهار لدرجة أن ساقيه تبدآن في الخفقان في المساء. لا يمكنه النوم في الليل إلا إذا كنت تقومين بتدليك الساقين أو إعطاء مسكن للألم. في الصباح، يكون طفلك عند ذلك بخير، لكن هذا الألم يتكرر بعد أسبوع أو أسبوعين، يمكن أن يكون الألم في الساقين متزايداً، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور أشرف إسماعيل استشاري العظام وجراحات العمود الفقري، ليعرفنا في هذا المقال على آلام النمو لدى الأطفال وأسبابها وأعراضها والرعاية المنزلية لآلام النمو عند الأطفال.

1.ما هي الآلام المتزايدة؟



تشير الآلام المتزايدة إلى الألم العضلي المتقطع في الساقين. عادة ما تكون مثل تشنجات الساق وتسبب ألماً عضلياً في الساقين.

عادة ما يبدأ هذا الألم في فترة ما بعد الظهر أو في المساء. في بعض الأحيان، يشتكي الأطفال من تقلصات الساق في الليل ويستيقظون من النوم.

يظهر الألم المتزايد في الغالب لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً.

رغم أن الطفل يعاني من الألم، فلا يوجد ضرر في العظام أو العضلات.

2.ما هي أسباب آلام النمو؟

السبب الدقيق للألم المتزايد غير معروف. ولكن فيما يلي بعض المحفزات الشائعة التي يعتقد أنها تسبب آلاماً متزايدة:

النشاط البدني المكثف مثل الجري أو السباحة أو التسلق أو القفز خلال النهار يمكن أن يتعب العضلات ويسبب الألم في وقت لاحق من اليوم.

قد يؤدي وضع الجسم الضعيف مثل الوقوف أو المشي أو الجلوس بشكل حرج إلى الضغط على العضلات الداعمة، مما يؤدي إلى الألم. قد يعاني بعض الأطفال الذين يعانون من أقدام مسطحة من ألم أكثر من غيرهم.

المشاكل العاطفية مثل التعاسة أو الضغط الناتج عن الدراسات أو أي مشكلة أخرى، قد تسبب آلاماً.

على عكس اسمها، لا يُعرف الألم المتنامي بطفرات النمو.



3.ما هي أعراض آلام النمو عند الأطفال؟

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فيما يلي أعراض الألم المتنامي الأكثر شيوعاً لدى الأطفال:

تؤثر الآلام المتزايدة في الغالب على الساقين في الساقين والفخذين وخلف الركبتين.

يبدأ الألم في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء أو في الليل.

قد يستيقظ طفلك من النوم بسبب ألم عضلي شديد.

في الصباح، يختفي هذا الألم، ولا يشعر طفلك بأي تصلب أو ألم.

يستمر الألم عادة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، رغم أنه يمكن أن يمتد إلى ساعات.

آلام النمو متقطعة مع بعض الأيام والأسابيع الخالية من الألم، ولكنها قد تعود، بالنسبة لبعض الأطفال هو منتظم.

الألم لا يؤثر على المفاصل أو العظام، فقط على العضلات.

لا تؤثر الآلام المتزايدة على المشي أو الجري للطفل، كما أنها لا تجعله يمرض. ولكن في بعض الحالات، تحتاج الآلام إلى عناية الطبيب.



متى ترين الطبيب؟

اصطحبي طفلك إلى طبيب أطفال إذا هو:

غير قادر على الجري أو المشي أو اللعب.

يعرج.

تبدو الأرجل حمراء أو متورمة.

الساق ملتهبة للمس.

طفح جلدي غير عادي.

الألم خلال النهار.

تعب.

سلوك غير عادي.

سيقوم الطبيب بفحص الطفل لتشخيص الحالة.

4.تشخيص آلام النمو لدى الأطفال

سيطرح الطبيب أسئلة حول طبيعة الآلام والتاريخ الطبي للطفل.

يتم تشخيص الآلام المتزايدة بعد استبعاد جميع أسباب آلام الساق الأخرى مثل:

التهاب المفاصل الذي يضر المفاصل.

الالتهابات الفيروسية مثل نهر روس.

مرض سيفير يسبب الألم في الكعب.

إذا كان الألم في الواقع يتزايد، فلن يجد الطبيب أي شيء غير عادي أثناء الفحص البدني. لا يلزم عادة فحص الدم والأشعة السينية.

5.العلاجات المنزلية لزيادة الآلام

ليس هناك حاجة لعلاج آلام النمو. يمكنك رعاية طفلك في المنزل باتباع بعض النصائح للإغاثة.

قد تختلف العناية بآلام النمو من طفل إلى آخر، اعتماداً على شدة الحالة. يمكنك مساعدة طفلك بالطرق التالية:

دلكي الساقين برفق.

ساعدي الطفل على شد عضلات الساق.

ضعي قطعة قماش دافئة أو وسادة تدفئة على الساق.

إذا كان الألم شديداً، فأعطي الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول.

طمئني طفلك أنه سيختفي ولن يمنعه من اللعب أو المشي أو الجري. أيضاً، لا تخبري الطفل أن الألم مرتبط باللعب أو النمو، خشية أن يخاف الطفل من كليهما.

إذا كنتِ تعطين طفلك أدوية، فاسألي طبيبك عن الجرعة، واقرئي الملصقات والتعليمات بدقة.

آلام النمو ليست شديدة وتحدث لكل طفل تقريباً. ساعدي طفلك على تخطي الألم من خلال تدليك أرجله، وإعطائه بعض الوقت وسيعود طفلك إلى أنشطته العادية دون أي صعوبة.