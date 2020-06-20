كل ما تريدين معرفته عن كيس الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوى

ما هو كيس الحمل؟

متى يظهر كيس الحمل؟

متى يظهر الجنين في كيس الحمل، أو في أي أسبوع؟

أعراض كيس الحمل الفارغ

شكل كيس الحمل الفارغ بعد نزوله

أسباب الحمل بكيس فارغ

ما الفرق بين كيس الحمل وكيس الدورة؟





قد تبدو بعض التسميات التي تخص جسد المرأة الحامل غريبة عنها، وقد لا تعرف الكثيرات مكانها، هذه ليست مبالغة، خصوصاً على النساء اللواتي يحملن للمرة الأولى، ومن هذه التسميات: "كيس الحمل"، الذي تشرح لك تفاصيله الدكتورة مروة العجمي اختصاصية النساء والتوليد من مركز أمينة الطبي عجمان.

ما هو كيس الحمل؟

كيس الحمل هو عبارة عن تكوّن أو بداية ظهور الجنين، بعد تخصيب البويضة بالحيوان المنوي تنقسم الخلايا وتبدأ زراعة الجنين في القرص ثم يدفن هذا القرص تحت جدار الرحم أو بطانة الرحم، ويكون سائلاً أمنيوزياً فيظهر على شكل كيس بسبب وجود سائل ونتيجة للانقسام السريع للخلايا بعد الإخصاب.

متى يظهر كيس الحمل؟

يظهر كيس الحمل بعد أسبوع من الدورة، أو بعد ثلاثة أسابيع بعد الإخصاب، وهنا يكون عمر الحمل خمسة أسابيع ليظهر كيس الحمل في الأشعة التلفزيونية أو أشعة الموجات فوق الصوتية، وهنا يتوافق مستوى هرمون الحمل من 1500 إلى 3000 وحدة دولية، وهذا يعتمد على نوع الموجات فوق الصوتية المستخدمة إن كان عن طريق تلفزيون البطن هنا يحتاج مستوى هرمون الحمل من 3000 إلى 5000 وحدة دولية، أما عن طريق الأشعة التلفزيونية المهبلية فيكفي أن يكون أسبوعاً قبل بمعنى أن يكون عمر الحمل 4 أسابيع، هنا نحتاج هرمون الحمل 1500 وحدة ليظهر كيس الحمل كبداية حمل، أو للتأكد أن الجنين زرع داخل بطانة الرحم أو تجويف الرحم.

متى يظهر الجنين في كيس الحمل أو في أي أسبوع؟

يظهر الجنين داخل الكيس بعد أسبوع من ظهور الكيس بمعنى بعد ستة أسابيع من عمر الحمل، حيث يظهر الجنين على شكل جزء أبيض داخل الكيس المعتم الذي يظهر في السونار أو الأشعة التلفزيونية.

أعراض كيس الحمل الفارغ

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معنى كيس الحمل الفارغ أن الجزء المعتم أو انقسام الخلايا إلى حد معين وتوقفت بمعنى أن تم تكوين الكيس ولم يتكون الجزء الأبيض داخل الكيس.

توقف أو حدوث خلل في البويضة أو الحيوان المنوي أو خلل في الكرموزومات، وهذا الخلل يؤدي إلى توقف أعراض الحمل عند معظم السيدات، أو 50 % منهن لم يكن هناك أي أعراض تدل على أن الكيس فارغ، ويكتشف الأمر بالصدفة من خلال متابعتها مع الطبيب الذي يعرف أن الكيس فارغ، ولا يوجد الجزء الأبيض بداخل الكيس وبعض السيدات عندما يذهبن للعيادة يشتكين من الإفرازات المهبلية البنية أو نزيف بسيط من الرحم وذلك بسبب أن كيس الحمل فارغ لكن 50 في المائة لا يظهر عليهن الأعراض واكتشافه يكون عن طريق المتابعة.

شكل كيس الحمل الفارغ بعد نزوله

ينزل على شكل بلورة أو كيس شفاف مليء بالماء بالداخل، غالباً يكون باللون الأبيض أو الأصفر، وينزل على السيدة مع الدم بشكل غير متوقع، ويكون هذا الكيس صغيراً من 2 إلى 3 سم في القطر، وعندما يفتح لتحليله في المعمل يكون فارغاً وليس بداخله الجنين.

أسباب الحمل بكيس فارغ

خلل في البويضة أو الحيوان المنوي يمنع اكتمال الإخصاب، وأن يكون هناك خلل في الكروموزمات، حيث إن الانقسام السريع للخلايا يتوقف عند حد معين من عمر الجنين فيتكون كيس الحمل ولا يتكون الجنين بالداخل، ويكون هذا عند الأسبوع الرابع أو الخامس عند بداية تكون الجنين.

ما الفرق بين كيس الحمل وكيس الدورة؟

كيس الحمل: هو كيس جنيني ناتج عن التقاء البويضة بالحيوان المنوي، فيحدث انقسام الخلايا ويتكون كيس الحمل والجنين بداخله، ثم يبدأ النبض، ويرتفع هرمون الحمل في الدم والبول، وعندما تقوم السيدة بالتحليل المنزلي أو المختبر يظهر أن كيس الحمل حملٌ حقيقيٌ، وتنقطع الدورة وتشعر بأعراض الحمل، ويظهر في السونار أنه كيس منتظم في الشكل وبعد أسبوع يمكن رؤية رؤية الجنين، بمعنى أن كيس الحمل يظهر بالاختبار أو بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة التلفزيونية.

كيس الدورة: يكون مع الحمل الكاذب وهو عبارة عن تجمع دم داخل الرحم، وليس التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لتكوين الجنين

وله أسباب كثيرة، من ضمن الأسباب وأخطرها أن يكون تم حدوث الحمل بالفعل أو زراعة خارج الرحم، حيث يتكون الدم فيعطي نظرة خاطئة للطبيب أنه كيس حمل وهو ليس إلا تجمع دم داخل الرحم، لكنه لا يشبه كيس الحمل المنتظم، فهو غير موازٍ لتجويف الرحم مثل كيس الحمل.

هناك أسباب أخرى لتكوين الحمل خارج الرحم، وهي أنه رغم وجود كيس الدورة، لكن الدورة نفسها لا تحدث في المرحلة النشطة وقد ينزل بعض الدم على السيدة في وقت الدورة، لكنه في الحقيقة دم داخل الرحم، ويكون على شكل متعرج يكشفه الأطباء من الأشعة التلفزيونية أو الموجات فوق الصوتية.