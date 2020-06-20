عادات صحية لتقوية المناعة ورفع التركيز خلال الامتحانات

يتعرض العديد من الطلاب لاضطرابات نفسية وعصبية خلال مرحلة خضوعهم لفترة الامتحانات، يتزامن معها في هذه الأيام ارتفاع حدة الاضطرابات النفسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم.

ويجب أن يتبع الطالب عدة عادات خلال هذه الفترة سواء على الجانب النفسي أو طرق التعذية لعاملين مهمين، أولا، لإزالة الاضطرابات النفسية تماما، وثانيا لتقوية جهاز المناعة ورفع معدل التركيز.

وعن تخفيف الضغط النفسي، يضع الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في مصر، روشتة علاجية للطلاب تحد من الاضطرابات النفسية والعصبية التى تلازمهم أثناء مرحلة المراجعة أو فترة الاختبارات النهائية.



ويقول هندي لـ"الخليج 365": "السبب في زيادة الضغوط النفسية عند الطالب خلال زمن الجائحة الحالية، يعود لتخوفه من الإصابة سواء الفترة الحالية أو خلال فترة خضوعه للاختبارات النهائية، لذا أطالبه بطرد هذه الأفكار من ذهنه والتركيز فقط في الوقت الحالي لمراجعته داخل منزله بمفرده أو مع أصدقائه من خلال الفيديو كونفرانس، وأن يكون متبعا لجميع الإجراءات الاحترازية".





وعن الأفعال الخاطئة التى تقع فيها الأسرة، قال: "لابد أن تفعل الأسرة دورها خلال هذه المرحلة وتبتعد عن تضخيم الأمر بصورة مبالغ فيها، بجانب توفير سبل الراحة النفسية لدى الطالب، وتوجيه رسائل إيجابية له تجعله يشعر بأن مهامه تتوقف فقط عند العمل والمذاكرة والنتيجة النهائية في يد الله، وطرد جميع الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا من المنزل سواء الإصابات أو الوفيات".



وأكد ضرورة تجنب الخلافات الأسرية والمقارنة بالآخرين التى دائما ما يقوم بها الأب والأم مع أبنائهم خلال فترة ما قبل الاختبارات النهائية والتى تسير دائما في اتجاه واحد ويكون محتواها مقارنة بنجاح الآخرين ومطالبة الابن أو الابنة بالسير في نفس الطريق الذي فعله شخص من قبل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى عبء نفسي قوي على الطالب المقبل على الاختبار بعد أيام قليلة.



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وأشار هندي لضرورة اتباع الطالب جميع الأنشطة اليومية التى يخوضها في حياته بصورة طبيعية سواء الرياضة أو الوسائل الترفيهية والزيارات الأسرية لساعات قليلة، قائلا: "من الخطأ أن نحول المنازل لثكنات عسكرية خلال مرحلة الاستعداد للامتحانات، فكل هذه الأجواء تزيد من الضغط العصبي والنفسي عند الطالب لذا علينا أن نخفف منها بممارسة حياتنا بشكل طبيعي بجانب التركيز الجيد في المراجعة".



وتحدث استشاري الصحة النفسية عن أبرز الخطوات الصحيحة التى يجب أن يتبعها الطالب داخل اللجنة، وقال: "لابد أن يبدأ الطالب بقراءة ورقة الأسئلة جيدا قبل البدء في الحل، ثم الإجابة على السؤال الأسهل بالنسبة له ثم الذي يليه في درجة الصعوبة حتى النهاية، فضلا عن ضرورة مراعاة مدة الاختبار بشكل صحيح حتى لا يهدر الوقت".







وعن طرق التغذية السليمة التي تقوي جهاز المناعة وترفع معدل التركيز عند الطلاب، ينصح الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة في مصر، بتناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل اللحوم والفاصوليا البيضة بالإضافة إلى وجبة السلطة الخضراء التي تفيد الجسم بشكل عام وتقوي المناعة.

ويقول ساري لـ"الخليج 365": "على جميع الطلاب الابتعاد عن الوجبات السريعة خاصة التي تحتوي على عناصر الدقيق والنشا والسكر لأن قيمتها الغذائية منخفضة للغاية وسعراتها الحرارية عالية جدا وتحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة".

ولرفع معدل التركيز وتنشيط الذاكرة، يؤكد طبيب التغذية المصري ضرورة تناول الطلاب اللبن والبليلة والشوفان بجانب فيتامين "سي" المتواجد في العصائر الطازجة مثل البرتقال والجوافة والليمون والكيوي.

أما عن المشروبات التي يجب على الطالب الابتعاد عنها خلال الاختبارات، فأكد ساري: "علينا تجنب المشروبات الغازية بجميع أنواعها والكحوليات".

